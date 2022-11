Conmebol pidió dejar atrás las controversias para "disfrutar" el Mundial de Qatar 2022

La Conmebol pidió este lunes dejar atrás las polémicas y controversias para dar respaldo y "disfrutar" el Mundial Qatar 2022 que inicia el 20 de noviembre con la participación de 32 equipos, entre ellos los sudamericanos Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay.



A dos semanas del arranque de un Mundial, Qatar está en el centro de una nueva polémica a causa de una investigación publicada por el diario británico The Sunday Times en la que se afirma que periodistas, abogados, legisladores y personalidades como el expresidente de la UEFA, Michele Platini, han sido blanco de piratas digitales contratados para proteger la reputación de la sede mundialista.



"Llegó el momento de dejar atrás las controversias y polémicas y valorar y disfrutar de una verdadera fiesta ecuménica, esperada con ansias por el planeta entero", expresó un comunicado de la Conmebol divulgado el lunes.



La matriz del fútbol sudamericano defendió la organización del evento de FIFA en esa pequeña pero rica nación del Medio Oriente dotada de "magníficos escenarios deportivos".



"La Copa del Mundo FIFA Qatar 2022 es la mejor oportunidad de consolidar los valores en los que se funda el fútbol. Por su alcance, por su prestigio y tradición, la Copa del Mundo multiplica el impacto positivo de estos valores", explicó.



Conmebol dijo esperar que el fútbol "no se empañe ni distorsione con visiones sesgadas y parciales" y que el mundial de Qatar sea ejemplo a las nuevas generaciones.



"Abramos la cancha a los valores y dejemos que ellos sean protagonistas durante esta Copa del Mundo FIFA Qatar 2022", puntualizó.



Conmebol destacó que el deporte en general y el fútbol en particular transmite un "poderoso" mensaje al trascender "las disputas políticas o ideológicas, los desacuerdo coyunturales y enfrentamientos puntuales. Es un mensaje cargado de optimismo, de tolerancia, de inclusión, de diversidad, de unión".