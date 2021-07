Conmebol destaca menos utilización del VAR en Copa América 2021 respecto a la Eurocopa

En la Copa Sudamericana 2021 la precisión del VAR ha sido del 100% y en la reciente Copa América la intervención fue menor comparada con la Eurocopa, manifestó el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, Wilson Seneme, a la AFP.



"En Copa Sudamericana hubo un 100% de precisión hasta ahora. En la Copa Libertadores fue de 72% y en la Copa América 97,4% de aciertos", resaltó el titular brasileño de la comisión.



Seneme comparó la intervención de la tecnología entre la Copa América de 2019, que Brasil ganó como anfitrión, y la que finalizó recientemente coronando a Argentina en el Maracaná.



"En la Copa América pasada (2019) hubo una intervención VAR por partido. En esta Copa América última tuvimos una intervención VAR cada 3,7 partidos. O sea, se notó un arbitraje mucho mejor en esta (Copa América). Cuanto menos interviene el VAR más demuestra el acierto de los árbitros", enfatizó Seneme.



"En la Copa de la UEFA (Eurocopa) hubo una intervención del VAR cada 2,5 partidos. Nosotros intervenimos menos que UEFA incluso", destacó.



"Lo que se espera, lo que se quiere es que no intervenga el VAR y que esté como fiscal para asegurar las decisiones arbitrales. Es el principal papel que tiene", insistió el especialista.



Carlos Astroza, el gerente técnico de Arbitraje, recordó que hay 170 árbitros y asistentes habilitados por la Conmebol con capacidad para dirigir los partidos e introducirse a manejar la herramienta del VAR desde la cabina.

- El VAR operará desde Paraguay -

Seneme reveló que la presión del público, de los técnicos, jugadores y dirigentes no influye tanto en los árbitros como las 20 cámaras que pueden estar grabando los partidos.



"El árbitro, así como los jugadores, se olvida un poco de la hinchada. Las personas de afuera creen que la presión de la hinchada tiene efecto. No es verdad. Es obvio que hay una presión mínima", explicó.



Astroza agregó que los árbitros se forman bajo presión en los estadios. "Es imposible no tener presión en este trabajo. No tener presión sería incluso perjudicial. Ahora, esa presión la debemos transformar en algo positivo: motivación, fuerza, carácter, decisión...".



El dirigente de árbitros reveló que próximamente la Conmebol centralizará en su sede permanente en Luque, Paraguay, la administración del VAR.



"Ofrece seguridad en cuanto a la logística. Es muy difícil hoy en día enviar a la gente a los países con equipamientos, árbitros, técnicos, proveedores primero, y también el aspecto técnico. Ya hicimos una prueba el año pasado con dos partidos. Los resultados fueron bastante auspiciosos", remarcó.



La Conmebol cuenta con media docena de cabinas VAR equipadas en sus oficinas en Luque.



Seneme, en tanto, sostuvo que cuando el VAR sea utilizado en los campeonatos locales por todos los países socios de la Conmebol, los árbitros irán creciendo en estas nuevas funciones que relacionan directamente su labor con la tecnología.



Actualmente solo tres países utilizan el VAR en sus torneos: Brasil, Paraguay y Colombia.