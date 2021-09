Conmebol confirma suspensión del clásico Argentina-Brasil por eliminatoria a Catar 2022

La cumbre del fútbol sudamericano, el clásico Brasil-Argentina, que enfrentó este domingo por apenas siete minutos a las dos estrellas de la región Neymar y Messi, fue suspendida por la violación del protocolo anticovid por parte de cuatro jugadores argentinos.



Las figuras de las dos máximas potencias futboleras de Sudamérica se batieron durante apenas cinco minutos en Sao Paulo hasta que un grupo de funcionarios de la agencia de salud de Brasil (Anvisa) ingresó al campo para hacer cumplir una orden de deportación contra el portero Emiliano Martínez, el zaguero Cristian Romero, el volante Giovani Lo Celso y el delantero Emiliano Buendía.



El cuarteto argentino, que juegan en el Aston Villa y el Tottenham de la Premier League, son señalados de haber violado el protocolo anticovid en su ingreso a Brasil. Ahora deben ser deportados, multados y sancionados, según dijo el director-presidente de la entidad, Antonio Barra Torres.



"Llegamos a este punto porque todo aquello que Anvisa orientó, desde el primer momento, no fue cumplido. Ellos fueron orientados a permanecer aislados mientras esperaban la deportación, pero no cumplieron. Se movilizan hasta el estadio y entran al campo, en una serie de incumplimientos", dijo Barra Torres a la transmisión de televisión.

- "Información falsa" -

Los futbolistas son señalados por Anvisa de dar "información falsa" en su ingreso a Brasil para el juego del clasificatorio sudamericano para el mundial de Catar-2022 de este domingo en el estadio Neo Química Arena, adonde ingresaron unos 1.500 espectadores.



Una orden ministerial de 23 de junio prohíbe la entrada en territorio brasileño de cualquier persona extranjera proveniente del Reino Unido, India o Sudáfrica, para evitar la propagación de variantes del coronavirus.



La Conmebol anunció la suspensión del partido, el primero desde que la Albiceleste venció a Brasil en la final de la Copa América-2021 en el Maracaná en julio pasado.



"El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes", indicó el ente rector del fútbol sudamericano en un tuit.

- El fútbol a segundo plano -

Los hombres de la 'Canarinha', con Neymar al frente, disputaban un partido entre ellos, para no perder el calor, en la ex Arena Corinthians. De los argentinos se supo poco desde que entraron al vestuario.



El capitán Messi volvió a salir al campo en solitario, ya sin la casaca de la competición, para hablar con sus colegas brasileños, y luego regresó al vestuario mientras conversaba con su excompañero y ahora rival Dani Alves.



El esperado clásico, que tenía un aroma de desquite luego del triunfo histórico en el Maracaná, que puso fin a 28 años de sequía para Argentina, no decepcionó en términos de generar emociones, aunque no fueran propias de un juego de fútbol.



La tensión alta entre los funcionarios de Anvisa y los jugadores de la Albiceleste pusieron fin a un partido que enfrentaba a los dos equipos con más puntos del premundial sudamericano.



El Brasil de Tite, líder solitario con 21 puntos, buscaba su octava victoria consecutiva en la eliminatoria hacia Catar, que lo dejaría a un paso del Mundial.



Pero el equipo de Lionel Scaloni viajó a Sao Paulo con una idea fija: un nuevo triunfo argentino ante el archirrival cortará una increíble racha brasileña, que nunca ha perdido como local en la clasificatoria sudamericana.



Y además, si Messi marcaba igualaba a Pelé con 77 tantos como máximo artillero de una selección sudamericana...en la misma tierra de O'Rei. Pero las posibilidades de récords, al menos por ahora, deberán esperar.