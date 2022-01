¡Confirmado por la Federación!: Luis Fernando Muriel es baja para la Selección Colombia 

Luis Fernando Muriel podría es baja para la Selección Colombia para los partidos de clasificación al Mundial frente a Perú y Argentina. La Federación Colombiana de Fútbol no entregó detalles.



Comunicado oficial:

La Federación Colombiana de Fútbol informa que el jugador Luis Fernando Muriel ha sido desconvocado para los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, luego que el departamento médico de su club Atalanta nos informara que el delantero no se encuentra en condiciones óptimas de salud para viajar a Colombia.

El cuerpo técnico de la Selección Colombia les desea una pronta recuperación, esperando que cuanto antes puedan regresar a sus actividades.





Lo que pasó con Muriel

Muriel estaba convocado por el Atalanta para el partido contra la Roma por la fecha 23 de la liga italiana. Sin embargo, el equipo de Bérgamo debía viajar este viernes y no pudo hacerlo por que algunos de sus jugadores dieron positivo para Covid-19.



Ya en el partido de este sábado, no se vio ni si quiera que Muriel estuviese en el banco. Esto sería una gran sospecha de que el delantero colombiano estuviese contagiado.

​