Concluyó el fútbol boliviano a falta de seis fechas, por conflicto en región opositora

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió este jueves concluir el Torneo Clausura-2022 a falta de seis fechas, a raíz de las protestas opositoras en la región de Santa Cruz (este), desde hace tres semanas.



"Se ha declarado la conclusión del Torneo Clausura-2022 en estricta aplicación de los reglamentos", dijo en conferencia de prensa el presidente de la FBF, Fernando Costa.



Explicó que, de acuerdo a la normativa, no se adjudica a ningún equipo los títulos de campeón y subcampeón y sólo se distribuyen los premios para los torneos internacionales, según una tabla acumulada entre los campeonatos Apertura y Clausura.



En consecuencia, Bolívar y The Strongest clasifican para la fase de grupos de la Copa Libertadores y Always Ready y Nacional Potosí para la fase preliminar.



Además, Palmaflor, Guabirá, Oriente Petrolero y Blooming van para la Copa Sudamericana.



Hasta la 24ª fecha del Torneo Clausura, The Strongest era líder con 53 puntos, con mejor diferencia de gol que Bolívar (53). Más abajo Always Ready (51), Nacional Potosí (42), Oriente Petrolero y Guabirá, ambos con 38.



Seis fechas más quedaron sin realizarse.



La FBF consideró imposible continuar con el presente torneo hasta su conclusión, debido a que el pasado 22 de octubre la región opositora de Santa Cruz inició sus protestas para exigir al presidente izquierdista Luis Arce un censo de población.



Santa Cruz, aislada del resto del país con bloqueos de calles, avenidas y caminos interdepartamentales, quiere ese conteo para 2023, mientras que el gobierno lo fijó para 2024.



La próspera región tiene a cuatro equipos en la primera división del fútbol boliviano: Oriente Petrolero, Guabirá, Real Santa Cruz y Blooming.



El mandamás del fútbol boliviano también dijo que hará gestiones ante la Confederación Sudamericana de Fútbol para "evitar una sanción".



"Vamos a exponer ante la Conmebol todos los antecedentes que nos han llevado a tomar esta determinación que ha sido difícil para el fútbol boliviano", concluyó.