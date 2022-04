Con cuatro goles de Gabriel Jesus, Manchester City golea a Watford y mete presión al Liverpool

En el mano a mano por el título de la Premier League, el Manchester City pasó toda la presión al Liverpool tras golear 5-1 al Watford (19º), con cuatro tantos del delantero brasileño Gabriel Jesus, este sábado en la 34º jornada del campeonato inglés.



Con este triunfo, el equipo que entrena Pep Guardiola alcanza los 80 puntos y aventaja en cuatro al Liverpool, que recibirá el domingo a un necesitado Everton (17ª) en el derbi del Mersey.



A diferencia del duelo intersemanal frente al Brighton (3-0), en el que el City no fue capaz de abrir el marcador hasta bien entrada la segunda parte, esta vez los 'Citizens' sufrieron muy poco ante un rival que va derecho al Championship.



En esta ocasión, el equipo de Guardiola marcó cinco goles en menos de una hora y se dedicó el resto del partido a controlar la ventaja y no desgastarse de cara el duelo de ida de semifinales de la Liga de Campeones el próximo martes contra el Real Madrid.



Gabriel Jesus, que apenas llevaba 3 goles en 1.455 minutos disputados hasta ahora en el campeonato, cuajó el mejor partido esta temporada, recordando al delantero que fichó el City al inicio de la etapa de Guardiola en el banquillo como futurible sustituto del argentino Sergio Agüero.



Apenas necesitó cuatro minutos el brasileño para abrir el marcador en una jugada que se inició con un centro de Joao Cancelo (4). Repitió minutos después aprovechando otro pase de Kevin de Bruyne (23), completó el 'hat trick' desde el punto de penal al inicio de la segunda parte (49) y cerró su cuenta tras una pared con De Bruyne (53).



Hassane Kamará anotó el tanto que permitió al Watford colocarse 2-1 poco antes de la media hora de juego (28), pero rápidamente el centrocampista español Rodri Hernández acabó con cualquier posibilidad de sublevación de los visitantes al anotar de potente volea (34).



Si el City sigue en la pugna por la Premier, el otro equipo de Mánchester, el United pudo decir adiós a la posibilidad de jugar la próxima temporada en la Liga de Campeones tras perder 3-1 frente al Arsenal (4º), rival directo.



Se trata de la segunda victoria en tres días de los 'Gunners' contra un equipo del 'Big Six', luego de haber derrotado al Chelsea (4-2).



Con 60 puntos, pero con una menor diferencia de goles, los hombres de Mikel Arteta cuentan con tres puntos más que el Tottenham (5º), que visita este sábado al Brentford.



El portugués Nuno Tavares (3), Bukayo Saka de penal (32), y el suizo Granit Xhaka (70) marcaron para los londinenses.



Cristiano Ronaldo, que recibió el aplauso del Emirates Stadium en homenaje a la pérdida de su bebé días atrás, marcó el 2-1 provisional (34), que supuso su gol 100 en la Premier League.



Los 'Diablos Rojos' pusieron de nuevo en peligro al Arsenal en el segundo tiempo, con un penal fallado por Bruno Fernandes (57).



Con seis puntos menos sobre el cuarto puesto y un partido más jugado, los 'Diablos Rojos' de Ralf Rangnick prácticamente han dicho adiós a sus opciones de estar en la próxima Liga de Campeones.



En los otros partidos del sábado, Leicester (10º) y Aston Villa (15º) empataron sin goles y el Newcastle (9º) goleó 3-0 al Norwich, colista y condenado al descenso.