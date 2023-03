Con cuatro equipos colombianos, esta semana arranca la Copa Suramericana

Sin la mística de la Copa Libertadores pero con una tradición creciente que abarca 21 ediciones disputadas, la Copa Suramericana 2023, el segundo torneo de clubes en importancia de la Conmebol, comenzará a jugarse desde este martes bajo un nuevo formato que apunta a mejorar la calidad del certamen.



Con 44 equipos inscritos, 32 de ellos saldrán a las canchas esta semana para disputar una primera fase a partido único, 16 cruces nacionales en los que estarán inmersos cuatro clubes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.



Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país clasificarán a la fase de grupos, donde aguardan seis clubes de Argentina y Brasil, y a la que se sumarán los cuatro equipos perdedores de la tercera fase (8 al 16 de marzo) de la actual Copa Libertadores.



El ecuatoriano Liga de Quito (2009), Independiente Santa Fe de Colombia (2015) y Cienciano de Perú (2003) son los tres únicos excampeones de la Copa Suramericana que entrarán en competencia en la primera fase.



En la fase de grupos, prevista del 4 de abril al 29 de junio, el turno será para los exmonarcas argentinos San Lorenzo, dueño de la primera edición de la Sudamericana en 2002, y Defensa y Justicia (2020), y el brasileño Sao Paulo (2012).



Ocho llaves de cuatro equipos comprende la fase de grupos y accederán directamente a los octavos de final el primero de cada serie.



El segundo ubicado disputará una ronda de playoffs (ida y vuelta) contra los terceros -eliminados- de cada llave de la fase de grupos de la Libertadores-2023 para completar los clasificados a los octavos de final, cuyos cruces serán decididos mediante sorteo.



La final de la vigésima segunda edición de la Copa Suramericana está prevista para el 28 de octubre en partido único en una sede por definir.



El campeón de la Suramericana obtendrá un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y enfrentará en febrero del año próximo al monarca de la Libertadores 2023 por el título de la Recopa Suramericana.



Programa de los partidos de la primera fase de la Copa Suramericana 2023 previstos esta semana:



Martes:



En Rancagua: Audax Italiano (CHI) - Universidad Católica (CHI)



En Asunción: Tacuary (PAR) - General Caballero (PAR)



En Caracas: Caracas FC (VEN) - Academia Puerto Cabello (VEN)



En Maldonado: River Plate (URU) - Peñarol (URU)



En Quito: Liga de Quito (ECU) - Delfín (ECU)



Miércoles:



En Montevideo: Defensor Sporting (URU) - Danubio (URU)



En Asunción: Guaraní (PAR) - Sportivo Ameliano (PAR)



En Santa Cruz: Guabirá (BOL) - Oriente Petrolero (BOL)



En Medellín: Águilas Doradas (COL) - Independiente Santa Fe (COL)



En Mérida: Estudiantes de Mérida (VEN) - Deportivo Táchira (VEN)



En Lima: César Vallejo (PER) - Binacional (PER)



Jueves:



En Santa Cruz: Blooming (BOL) - Atlético Palma Flor (BOL)



En Rancagua: Cobresal (CHI) - Palestino (CHI)



En Guayaquil: Emelec (ECU) - Deportivo Cuenca (ECU)



En Ibagué: Deportes Tolima (COL) - Junior (COL)



En Lima: Universitario (PER) - Cienciano (PER)