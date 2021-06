Con asistencia y gol de Neymar, el líder Brasil se impone sobre un duro Ecuador

Juan Carlos Pamo

Neymar, con asistencia y gol, le dio la victoria 2-0 al superlíder Brasil sobre un aguerrido Ecuador este viernes en Porto Alegre, en el cierre de la séptima fecha del clasificatorio sudamericano hacia Catar-2022.



Richarlison (65) aprovechó una asistencia del astro del PSG para abrir la cuenta, con complicidad del portero Alexander Domínguez, y el '10, en el descuento (90+4) , de penal, consolidó a la 'Seleçao' en la punta con puntaje perfecto tras cinco partidos.



La victoria fue un calmante para una semana turbulenta de Brasil, que sufrió más de lo esperado ante un Ecuador muy ordenado y combativo. Por momentos, los hombres del argentino Gustavo Alfaro parecieron que se llevarían un punto a Quito.



Aunque apostaron poco por el ataque, los ecuatorianos mantuvieron el tercer puesto, con nueve puntos, dos menos que el segundo, la Argentina de Lionel Messi.



Con paso fuerte hacia Catar, el Brasil de Tite cerrará la doble jornada ante Paraguay el martes en Asunción. Ecuador, por su parte, recibirá el mismo día a Perú en Quito.

Sufrir sin ideas

La cara crispada de Tite, enfundado en un traje negro, fue una buena postal del partido en el estadio Beira-Rio. Pese a los ocho cambios en su once, respecto al equipo que venció 2-0 a Uruguay en noviembre, en la última salida de la 'Seleçao', Brasil mantuvo el libreto que le ha dado resultados por encima del 'jogo bonito'.



No fueron pocos los momentos en que todos los jugadores, salvo el portero Alisson, una de las novedades, estuvieron en el campo ecuatoriano. Lo que sí fue noticia fue la falta de oportunidades para tamaño dominio territorial. Apenas dos chances comprometieron, en el primer tiempo, el ritmo cardíaco de Alfaro.



Gabriel Barbosa "Gabigol" (22), artillero del Flamengo, quien disputó su primer partido como titular en la 'Canarinha' en cinco años, erró un mano a mano con Domínguez, tras pase de Richarlison, y Neymar probó (44) en un derechazo de unos 25 metros, enviado por el portero al córner.



Alfaro prometió un Ecuador compacto, corto, y cumplió. Quedó debiendo, eso sí, en el ataque. En todo el juego no hubo ni un amague de provocación a Alisson, encargado de proteger a la mejor defensa de la región (2 goles en contra).

Neymar aparece

La Tri, la segunda mejor ofensiva sudamericana, con 13 anotaciones, cambió tantos por cierres, por sacrificio. Empatar en casa de Brasil, imbatible de local en juegos premundialistas, nunca será mal negocio.



Una propuesta táctica tan sólida, como la de los ecuatorianos, sólo puede desactivarse con talento. Neymar, el elegido de siempre, tuvo problemas para sacudirse de la asfixiante marca de Carlos Gruezo, Xavier Arreaga y Ángelo Preciado.



Aunque sacrificado, el astro del PSG sintió la ausencia de un socio en el medio. Lucas Paquetá, inicialista sobre Everton Ribeiro, tuvo intentonas quisquillosas, pero en la segunda parte su aporte ofensivo se diluyó. Cosas de la vida, pero de una labor defensiva suya surgió la tranquilidad 'verdeamarela'.



El volante del Lyon presionó a Arreaga, a unos metros de la media luna. El zaguero del Seattle Sounders se enfocó en Paquetá, pero Neymar le robó la pelota y asistió a Richarlison.



El atacante del Everton recibió por la izquierda y desenfundó un zurdazo que se incrustó por el palo de Domínguez. De inmediato corrió al banquillo para abrazarse con Tite.



El gol abrió el apetito de los pentacampeones. "Gabigol" y Richarlison pudieron sentenciar pronto el cotejo.



Pero la tranquilidad absoluta llegó hasta el final. Preciado derrumbó a Gabriel Jesus dentro del área. Tras consultar al VAR, el venezolanos Alexis Herrera decretó penal.



Domínguez atajó el primer disparo, que debió repetirse porque el capitán no estaba sobre la línea. En el segundo chute, 'Ney' lo venció y celebró su gol 65 con Brasil, doce menos que el máximo artillero de la 'Canarinha', Pelé.

Ambiente tenso

Además de completar 22 partidos consecutivos sin perder en la eliminatoria (17 triunfos, 5 empates), la victoria fue un bálsamo para la tensión que vive la 'Seleçao' fuera del campo.



El anuncio el lunes de la elección de Brasil para albergar la Copa América en lugar de Argentina y Colombia también tomó por sorpresa a los jugadores, ya sacudidos hace una semana por una denuncia de una de las empleadas de la firma Nike contra Neymar por una supuesta agresión sexual, que el astro del PSG niega.



Los jugadores están inconformes por enterarse a través de la prensa de la sede del campeonato. Algunos considerarían boicotearlo.



Tite dijo la víspera que la posición del grupo sobre la idea de jugar el torneo en Brasil, fuertemente afectado por la pandemia, era "muy clara" y prometió expresar su opinión tras los juegos del premundial.



La turbulencia no termina ahí: el portal Globo Esporte reveló este viernes que el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rogerio Caboclo, fue denunciado por acoso moral y sexual a una empleada de la entidad.