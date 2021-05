¡Cómo olvidarlo! El palo de Luis Suárez, campeón con Atlético, al Barcelona por la forma como salió del equipo

Francisco Henao

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez, agradeció entre lágrimas que el "Atlético me abrió las puertas" nada más proclamarse campeón liguero con el equipo rojiblanco, mostrando su felicidad tras la "situación difícil" que sufrió con su salida del Barcelona.



"Siento muchísimas cosas, es difícil en la situación que le tocó vivir a uno, que empieza la temporada de la forma como me menospreciaron y el Atlético me abrió las puertas para demostrar que uno quiere seguir vigente", dijo Luis Suárez a la televisión Movistar +, tras ganar 2-1 al Valladolid.



"Por eso siempre voy a estar agradecido a este grandísimo club por confiar en mí", dijo Suárez, entre lágrimas.



"Mucha gente que ha sufrido conmigo, mi mujer, mis hijos, el día a día, llevo muchísimos años en el fútbol y creo que es el año que más han sufrido por todo", afirmó el delantero charrúa.



El título de Liga es "una demostración más de que el Atlético hizo un grandísimo año, mostramos ser el equipo más regular", afirmó Suárez.



El delantero rojiblanco reconoció que su quinto título liguero, tras los cuatro que ganó con el Barcelona, "es especial, por todo lo que tocó a unos sufrir, pero ahí están mis estadísticas, 5 de 7 Ligas y ahí está Luis Suárez", afirmó.