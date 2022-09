¿Cómo le fue en el debut? James Rodríguez jugó 71 minutos con Olympiacos ante el Aris

James Rodríguez se estrenó este domingo con su nuevo equipo, Olympiacos, ante el Aris por la Superliga de Grecia.



El colombiano recibió el voto de confianza del técnico español Carlos Corberán para estrenarse, y en los 71 minutos que estuvo en la cancha, mostró diferentes sensaciones, jugando en algunas ocasiones de mediapunta, y en otras tirándose a los costados para tratar de tener más protagonismo.



En el primer tiempo James tuvo más contacto con el balón; en el minuto 5 habilitó a Youssef El-Arabi, quien no pudo definir en el área después de controlar el balón.



El volante colombiano cada que tuvo el balón intentó asociarse, especialmente con el coreano Hwang In-beom, un jugador de buena condición técnica que fue el que más se mostró del Olympiacos.



En el primer tiempo James no tuvo remates al arco, y en el periodo complementario se le vio un poco incómodo, muy tapado entre los volantes y zagueros del Aris, que no le dieron espacios como en la etapa inicial.



James además mostró evidencias de fatiga promediando la parte final, por lo que el técnico decidió sustituirlo a los 71 minutos para darle ingreso a otro de los fichajes: Camara.



En el tiempo en que estuvo en la cancha, el 10 del Olympiacos dejó de todas maneras buenas sensaciones, esperando que el estado físico mejore y que haya un mejor conocimiento de sus compañeros para que el fútbol fluya.



Olympiacos terminó perdiendo 2-1 un partido que lo ganaba desde el minuto 14.