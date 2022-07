¿Cómo ganarle a Brasil?: Las claves que deberá seguir Colombia para conseguir título de la Copa América

Mucho optimismo en Colombia por lo que será la gran final de la Copa América femenina de este sábado (7:00 p.m.) entre nuestra selección y la siempre complicada Brasil.



Las ‘cafeteras’ tienen claro que no es tarea fácil derrotar a las actuales reinas de Suramérica, pero el impulso de ser locales y la inmejorable campaña que han hecho en esta edición ganando todos los partidos, ilusionan al país con la posibilidad de conseguir la primera Copa en la historia del fútbol femenino.



Sin embargo, al frente está la Brasil que ha dominado en los últimos años en el sur de continente. De las ocho finales que se han jugado en toda la historia de la Copa América Femenina, las brasileñas han obtenido el título en siete ocasiones. Solo la Argentina pudo arrebatarle una Copa en el año 2006, cuando justamente las ‘celestes’ organizaron el campeonato continental.



Pues bien, Colombia está muy cerca de hacer historia en Suramérica y solo 90 minutos la separan de ser la segunda selección en arrebatarle a Brasil una Copa América.



¿Cuáles son las ventajas que tiene Brasil?



A diferencia de los anteriores cinco rivales a los cuales Colombia derrotó, Brasil no es un hueso fácil de roer.



Analizar primero a las brasileñas para entender cómo se deben enfrentar. Sobre eso habló el técnico del Deportivo Cali, John Albert Ortiz: “Viendo el juego de Brasil, hay que decir que es un equipo muy difícil, fuerte y rápido por los costados, que genera mucho volumen de ataque porque lleva muchas jugadoras a la ofensiva y, aparte de eso, tiene una concepción muy clara de la posesión de la pelota”.



Por su parte, el exseleccionador nacional Jorge Luis Pinto habló de esta final de Copa América y expresó para Win Sports que: “Las ventajas técnicas con Brasil no existen, de pronto en posicionamiento y en orden sí tienen una ventaja, pero Colombia es contundente”.



Aunque muchos no lo crean, esta Selección Brasil ha mostrado algunas dificultades en los juegos de Copa América y que se evidenciaron frente a Paraguay, en la semifinal del pasado martes.



“En esta Copa América que se está jugando, las estadísticas de las dos selecciones son muy parecidas y vimos que Paraguay, teniendo menos equipo que Colombia, le hizo un buen partido a Brasil”, comentó Carolina Pineda, jugadora de América.



¿Cómo enfrentar a Brasil?



La gran pregunta que hoy ronda en el cuerpo técnico de la Selección Colombia femenina a cargo del profesor Nelson Abadía. Cualquier pequeño detalle no se puede pasar por alto y menos ante el poderío que representan las brasileñas.



“Colombia debe seguir con su trabajo de toda esta Copa y es atacando, proponiendo, de pronto regulando más la parte posterior y agrupándose más porque Brasil es contundente. Si hay alguna diferencia entre estos dos equipos es que veo la defensa de Brasil más constituida, a Colombia la atacan más”, comentó el técnico Jorge Luis Pinto.



Algo similar piensa el profesor John Albert Ortiz, actual entrenador del Deportivo Cali femenino: “Si Colombia hace las transiciones rápidas y aprovecha los espacios que deja Brasil, puede hacer daño. La pelota quieta también puede ser un arma. Diría que el juego está planteado casi en un mano a mano”.



El tema actitudinal es otro aspecto que se debe tener en cuenta y manejar dentro del grupo de jugadoras de la selección. Así como lo manifestó Diana Silva, técnica de Cortuluá: “Se tiene que trabajar el tema mental con las futbolistas, entregarles toda la confianza, pero que tampoco se descuiden y su concentración esté al máximo para tener una buena presentación esta noche”.



Lo que tiene Colombia



Nuestra Selección ha demostrado categoría para afrontar esta Copa América. No de gratis las dirigidas por el técnico Nelson Abadía han hecho una destacable campaña, llegando a su tercera final de certamen continental invictas.



“Este partido es de estrategias, no solo un buen modelo de juego, y se le puede competir a Brasil en busca del título”, comentó Carolina Pineda.



A propósito de las virtudes de esta Selección Colombia, Jorge Luis Pinto destacó varios puntos del juego de las futbolistas: “Tengo que decir tres cosas que me llaman mucho la atención: el talento que hay, la asociación que hay, los callejones que hay y la definición en velocidad es sensacional, el último cuarto de Colombia es brillante”.



Un plato futbolero para alquilar balcón. Con la atención del país sobre esta final la Selección Colombia espera dar el golpe final y dejar en nuestra casa la primera Copa América Femenina.