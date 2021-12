Clubes de la Premier League jugarán el fin de semana de navidad, a pesar de los casos de Covid

Los clubes de la Premier League decidieron mantener el campeonato inglés pese al aumento de los casos de covid-19 que ha provocado el aplazamiento de numerosos partidos.



"Pese a reconocer que varios clubes están experimentando brotes y desafíos por el covid-19, la intención del conjunto de la League es mantener el actual calendario hasta donde sea posible", explicó la Premier League este lunes en un comunicado.



La decisión llega después de que el pasado fin de semana sólo se disputaran cuatro de los 10 encuentros programados, coincidiendo con un incremento récord de los casos de contagio por el covid-19 en el Reino Unido, la mayoría de ellos de la variante Ómicron.



La organizadora de la competición decidió el aplazamiento caso por caso, una fórmula criticada por aquellos que temen que esto ponga en peligro la integridad deportiva del torneo.



También se consideró aplazar la jornada que debe disputarse del 28 al 30 de diciembre con el fin de crear una especie de "cortafuegos" para evitar nuevos casos.



Pero en una reunión organizada este lunes, los clubes fueron informados que no se aplazará ningún partido siempre que los equipos dispongan de al menos 13 jugadores de campo y un portero de los 25 inscritos para el campeonato, informó el Daily Mail.



El Chelsea, que empató su partido contra el Wolverhampton (0-0) el fin de semana, había pedido el aplazamiento de su encuentro, pero le fue denegado pese a contar con siete futbolistas contagiados.



Otro de los candidatos al título, el Liverpool también empató 2-2 contra el Tottenham en un partido en el que no pudo contar con varios futbolistas por el coronavirus.



"La salud y el bienestar de todos los involucrados sigue siendo nuestra prioridad y la League continuará monitoreando y siguiendo el protocolo de salud pública, siempre actuando con precaución", añadió la Premier en su comunicado, en el que precisó que el 84% de los futbolistas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19.



"Es un riesgo enorme para la salud y la seguridad de los jugadores, no sólo como consecuencia del covid, sino también físicamente", alertó el domingo el entrenador del Chelsea Thomas Tuchel.



Esta crisis llega en un momento crítico de la temporada en el fútbol inglés, ya que está prevista la disputa de tres jornadas entre el 26 de diciembre y el 3 de enero.