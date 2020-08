¿Ciclo cumplido? Lionel Messi deshoja la margarita en torno a su continuidad en el Barcelona

Francisco Henao

Roma, Liverpool y ahora Lisboa. Tres ciudades diferentes, pero en las que se repitió la misma escena, la de Messi —considerado por muchos como el mejor futbolista del planeta— con la mirada hacia abajo y agarrando con fuerza su cabeza, como queriéndose transportar a otro lugar en el que el Barsa, su Barsa, no se esté viniendo a pedazos ante cada golpe del rival.



La debacle del Barcelona, año tras año, se ha hecho más evidente. El 3-0 en Roma en el 2018 y el 4-0 en Anfield Road ya habían sacudido fuerte los cimientos de la institución blaugrana, pero el humillante 8-2 encajado el pasado viernes frente al Bayern Múnich hizo que la crisis deportiva y dirigencial explotara, llevando a Messi —que ha hecho toda su carrera en el Camp Nou— a considerar la idea de irse del equipo a un lugar en donde puede volver a pelear la Champions, que le es esquiva desde el 2015.



El distanciamiento entre el argentino con el presidente Josep Bartomeu —de gestión terriblemente criticada—, la poca renovación que ha tenido la plantilla y la presión por ser uno de los señalados del fracaso deportivo son las razones que tienen a Messi pensando en tomar un nuevo rumbo, ya sea a partir del verano del 2021, cuando su contrato con el Barcelona llega al minuto 90, o, incluso, mucho antes.



El domingo, el periodista brasileño Marcelo Bechler, el mismo que en el 2017 anunció la partida de Neymar hacia el París Saint Germain, aseguró que Lionel les habría comunicado a las directivas su deseo de irse inmediatamente del equipo, una información que luego fue desmentida por el Barcelona, pero que se une al gran círculo de rumores que ha girado en torno al rosarino desde que decidió frenar hace algunas semanas la negociación para ampliar su contrato.



¿Qué decisión debe tomar?

Deportivamente hablando, Lionel Messi le ha dado todo al Barcelona, donde ha ganado 34 títulos —entre ellos, cuatro Champions y diez ligas españolas—, pero ahora, con 33 años, al astro argentino le preocupa quemar sus últimas temporadas de gran nivel individual en un barco que no sabe para dónde va.



Rio Ferdinand, emblemático exdefensor de la Selección de Inglaterra y del Manchester United, le sugirió a Messi que buscara un nuevo rumbo.

“El fútbol es un juego que va y viene muy rápido así que, en los próximos dos años, en los que seguirás siendo un jugador que puede influir en los partidos, ¿te contentarás con hacerlo, pero sin luchar por grandes títulos?”, aseguró Ferdinand en el canal televisivo BT Sport.



Por otro lado, el periodista español Ramón Besa, uno de los analistas del Barcelona más respetados de ese país, dio a entender que Messi debe seguir en el equipo, siempre y cuando esté garantizado que lo rodeen de una plantilla competitiva y, sobre todo, renovada.



“Messi no quiere hacer parte de un equipo que pierde 8-2 en cuartos de final de una Champions. Hay que tomar una decisión, porque él tiene que ser el líder de los jóvenes y no el último de los veteranos”, analizó en un programa radial de la Cadena Ser.



Según lo que se conoce desde España, la gran exigencia de Messi para continuar en el Barcelona es que el presidente Bartomeu (al que todavía le queda un año de gestión) renuncie y convoque de manera inmediata a elecciones, donde hay dirigentes interesados en darle un nuevo aire al club.



Uno de los candidatos sería Joan Laporta, quien en el 2009 conformó al Barcelona más ganador de la historia cuando nombró a Pep Guardiola como técnico.



El periodista argentino Juan José Buscalia opinó que un paso al costado de Bartomeu sería la manera más sana para que Messi continué su carrera en el club.



“Su ciclo en Barcelona va a estar terminado cuando las relaciones estén totalmente rotas. Con Bartomeu al frente del club va a ser difícil, pero si hay renovación y se convoca a elecciones, podríamos pensar en que habrá un mañana con Messi en el Barcelona”, aseguró.



Precisamente este lunes las directivas del club catalán tendrán una importante reunión en la que tratarán ese tema y todo lo relacionado con el futuro deportivo del equipo.



Como ya lo ha expresado Messi en varias oportunidades, su gran sueño es culminar su carrera en el Barsa, pero mientras el club azulgrana vive momentos duros, otros equipos poderosos, como el Manchester City (donde está Guardiola), preparan su chequera para contratarlo. ¿Qué sucederá con Messi? Sin duda se viene un gran novelón futbolero.