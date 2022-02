Christian Eriksen juega un amistoso ocho meses después de su paro cardiaco

Ocho meses después de dejar sin respiración al mundo futbolístico al sufrir un paro cardiaco en pleno partido de Eurocopa, el danés Christian Eriksen, que cumplió 30 años este lunes, disputó sus primeros minutos con su nuevo club, el Brentford, en un amistoso contra el Southend (un 5ª división), anunció la entidad.



"Christian Eriksen ha jugado sus primeros minutos con la camiseta del Brentford esta tarde, disputando una hora en la victoria 3-2 contra el Southend United a puerta cerrada", explicó el club londinense.



"El internacional danés estuvo muy activo en el centro del campo y dio la asistencia del primer gol a Josh Dasilva, autor de un triplete", precisó en el comunicado el Brentford.



Eriksen también falló dos ocasiones de gol al comienzo del encuentro.



Portador de un desfibrilador tras haber sido reanimado sobre el césped durante la disputa del partido de la pasada Eurocopa entre Dinamarca y Finlandia en junio pasado, Eriksen fichó por el Brentford en enero y hasta finales de temporada después de desligarse del Inter de Milán, al no poder jugar profesionalmente en Italia, que impide hacerlo a los portadores de ese tipo de dispositivos cardiacos.



Hace una semana, el entrenador del Brentford, el también danés Thomas Frank, explicó que el regreso sería fruto de "un proceso progresivo de una, dos o tres semanas".



"No se ha entrenado con un equipo desde hace siete meses y creo que es importante que no le frene ninguna pequeña lesión", justificó el técnico.



Por su parte, Eriksen reveló en una entrevista a la BBC la pasada semana que no teme volver a una cancha: "No tengo miedo, no siento mi desfibrilador, así que si recibo un golpe sé que es lo suficientemente sólido".



"No tengo miedo de los retos que van a venir ni de las eventuales intimidaciones en el juego", añadió.



El próximo partido oficial del Brentford será el sábado contra el Arsenal.