Chelsea y West Ham ganaron y sacaron al Liverpool de la zona 'Champions' en la Premier

Alejandro Cabra Hernandez

Con sus respectivos triunfos ante Newcastle (2-0) y Sheffield United (3-0) este lunes, Chelsea y West Ham han dejado fuera de la 'zona Champions' al Liverpool, vigente campeón inglés.



Con estos resultados, Chelsea (4º) y West Ham (5º) suman 42 puntos (los 'Blues' están por delante por haber marcado más goles), dos más que los 'Reds' tras 24 jornadas disputadas.

Tras la llegada del alemán Thomas Tuchel al banquillo de Stamford Bridge (en sustitución de Franck Lampard), el Chelsea ha sumado cuatro victorias consecutivas en la Premier y cinco en todas las competiciones, lo que deja a los 'Blues' en una dinámica positiva para el tramo final de la temporada.



La pelea por el título parece una quimera para el Chelsea (a 11 puntos de un City que tiene un partido menos), pero sí es factible acabar en el Top 4, lo que significa la clasificación para la próxima Liga de Campeones.



Tuchel devolvió la titularidad en la portería al español Kepa Arrizabalaga, que no jugaba de inicio desde la 5ª jornada y el Chelsea no se resintió en defensa frente a un Newcastle que solo ha sumado ocho puntos en los últimos 13 encuentros.



Otra buena noticia para los londinenses es que el delantero alemán Timo Werner, uno de los principales fichajes esta temporada, se reencontró con el gol poco antes del descanso (39), después de que el francés Olivier Giroud abriese el marcador (31).



Antes, el West Ham derrotó al colista en un partido en el que el equipo que dirige David Moyes marcó diferencias a pelota parada: primero con un penal transformado por Declan Rice poco antes de la pausa (41) y después con un remate tras el saque de un córner del defensa francés Issa Diop (58).



Un gol previsible, puesto que el West Ham es el equipo de la Premier que más goles ha marcado de córner (8) y el Sheffield es el que más ha recibido en acciones de este tipo (8).



En el descuento, Ryan Fredericks cerró el marcador con un potente disparo a la base del palo (90+4).



Con solo once puntos sumados en lo que va de campeonato y con una desventaja de 14 sobre el Newcastle, primer equipo en zona de permanencia, al Sheffield le quedan remotas posibilidades de salvar la categoría.