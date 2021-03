Alejandro Cabra Hernandez

Chelsea no dio opciones al Atlético de Madrid y se clasificó a cuartos de final de la Champions

El Chelsea se metió en los cuartos de final de la Liga de Campeones al imponerse 2-0 al Atlético de Madrid, este miércoles en la vuelta de octavos del torneo continental en Londres.



Hakim Ziyech abrió el marcador (34) y Emerson puso el 2-0 (90+3), que apeó de la Champions a los rojiblancos y dio el pase a la siguiente fase al Chelsea, que ya había ganado en la ida 1-0.



El equipo inglés no había logrado meterse en cuartos de la Champions desde 2014, en el año en que fueron eliminados en semifinales por el Atlético de Madrid.



El equipo rojiblanco, que el pasado año había remontado en la prórroga ante el Liverpool para meterse en cuartos del gran torneo continental, no pudo repetir la gesta y se quedó fuera de los ocho mejores de Europa.



Diego Simeone había dejado claro en la previa del partido que sólo valía ganar, pero el Atlético se encontró en Stamford Bridge con un Chelsea bien plantado en su campo, que supo sortear la presión adelantada del conjunto español, que acabaría el encuentro con diez por la expulsión de Savic (81).



El equipo inglés acabó haciéndose dueño del balón en la primera parte con más del 75% de posesión, frente a un Atlético obligado a buscar sus oportunidades en rápidas salidas en busca de Joao Félix y Luis Suárez.



El artillero uruguayo cierra la competición sin haber visto puerta esta temporada en Europa y mantiene su particular maldición, que le mantiene sin marcar en partidos europeos fuera de casa desde 2105.



Sin apenas oportunidades, Suárez acabaría siendo sustituido por Ángel Correa (59).



El Chelsea llevaba el peligro por las bandas con las llegas de Marcos Alonso y James para acabar poniendo balones al centro a la llegada de sus atacantes, aunque el cerco de los Blues a la portería de Jan Oblak tendría que esperar a la media hora para tener su premio.

Ziyech enseña el camino al Chelsea

El marroquí Ziyech remató de disparo raso bajo Oblak, un pase de Timo Werner tras un rápido contraataque para hacer el 1-0 (34).



Animado por el tanto, el Chelsea siguió apretando hasta el descanso con un disparo lejano de Mateo Kovacic que se fuera por poco (45).



La pausa no sirvió para cambiar el rumbo del partido con un Atlético dominado por el Chelsea, que bajó un poco su intensidad, dejando algo más de balón a los rojiblancos, pero sin perder el control.



Oblak tuvo que palmear a córner un duro disparo de Ziyech (57), antes de ver como Timo Werner culminaba una gran carrera con un tiro demasiado cruzado (62).



Simeone trató de dar aire y profundidad a su equipo con las entradas de Thomas Lemar (68) y Correa (59), pero le siguió costando encontrar los huecos en la maraña defensiva del Chelsea.



Con el paso de los minutos y la ventaja en el marcador, los locales empezaron a quedarse cada vez más atrás optando por salir al contraataque y sorprender al Atlético.



Los rojiblancos se fueron con todo hacia adelante en busca de los goles que les permitiera pasar de fase, pero la expulsión de Savic por un codazo a Antonio Rudiger (81) dejó al Atlético con diez para la última parte del encuentro.



El Atlético trató de seguir buscando el tanto, pero un rápido contraataque del Chelsea acabó con un gol de Emerson (90+3) para sentenciar el pase y de paso seguir sin conocer la derrota desde que se hizo cargo del equipo Thomas Tuchel en enero.