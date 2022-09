Champions League: Bayern gana al Barcelona en la vuelta de Lewandowski a Múnich

El Bayern de Múnich ganó 2-0 al Barcelona este martes en la segunda jornada de la Liga de Campeones, en el día de la vuelta al Allianz Arena de Robert Lewandowski, que no pudo salvar al equipo azulgrana.



Los goles de Lucas Hernández (51) y Leroy Sané (54) dejaron al Bayern líder en solitario del grupo C, seguido por el Barcelona y el Inter de Milán, que este martes también venció 2-0 al Viktoria Pílsen checo, farolillo rojo de la llave.



En un partido marcado por su regreso a Múnich, Lewandowski, autor de un triplete la pasada semana contra el Viktoria, no encontró el camino del gol, pese a contar con varias ocasiones.



Recibido con aplausos en el Allianz Arena, el polaco envió por encima del larguero un remate casi en boca de gol (18) y se topó con una gran parada de Neuer en un remate de cabeza junto al segundo palo (21).



El goleador polaco no tuvo puntería en un partido que el Barcelona dominó en el primer tiempo, pero el primer gol bávaro le hizo mucho daño y cambió el rumbo del partido.



"En la primera parte tuvimos muchísimas ocasiones para marcar y cuando perdonas tanto contra un equipo como este lo acabas pagando", dijo Pedri a Movistar+ tras el encuentro.

- Dominio azulgrana -

El Barça incomodó mucho al Bayern en el primer tiempo con una presión que impedía al equipo bávaro salir con comodidad y una fortaleza defensiva que los locales no consiguieron superar.



El equipo azulgrana pudo adelantarse en un buen remate de Pedri en el área, que se topó con el pie de Neuer (9).



Pedri tuvo otra gran ocasión al hacerse con un balón solo casi en el área pequeña, pero su remate dio en el palo y se fue fuera (62).



El equipo azulgrana acosaba, pero fallaba en los últimos metros, mientras el Bayern probaba a salir con balones largos a los hombres adelantados sin hacer demasiado daño.



Sólo Jamal Musiala llevaba peligro cuando se movía cerca de la portería de Marc-André Ter Stegen, que en los primeros 45 minutos, apenas tuvo trabajo.

- Cambio de rumbo -

El Bayern se transformó tras la pausa con la entrada de Leon Goretzka por Sabitzer mejorando su control del balón.



Goretzka avisó con un disparo lejano que obligó a estirarse a Ter Stegen (50), enviando el balón a córner.



En el saque de esquina apareció en el primer palo Lucas Hernández para cabecear al fondo de las mallas barcelonistas (52).



El tanto cayó como un mazazo en el Barcelona, que tras haber dominado vio como se le adelantaba el rival.



El Bayern aprovechó el evidente bajón moral de los azulgranas para cercar la portería visitante hasta lograr ampliar la cuenta.



Leroy Sané pasó sobre Musiala, que le devolvió el balón, para encarar hacia la portería azulgrana y ante la salida de Ter Stegen, cruzar el balón al fondo de la portería (54).



En apenas tres minutos, el Bayern se hizo con un partido en el que hasta ese momento había incluso sufrido en algunos momentos.



El Barsa empezó entonces a buscar el gol con más corazón que cabeza ante un Bayern, más tranquilo, que trató de calmar el encuentro y mantener el control del balón hasta llevarse la victoria.