¡Cero tolerancia! Presidente de Argentina fue contundente con la situación de Sebastián Villa

La situación de Sebastián Villa, denunciado por abuso sexual e intento de homicio, ha llegado hasta lo más alto en Argentina, que incluso el presidente de ese país, Alberto Fernández, se pronunció con durísimos términos en contra del colombiano.



El Mandatario, consultado en una entrevista sobre el caso de Villa, que sigue jugando en Boca, fue contundente: . “Es una pregunta muy difícil de contestar para un Presidente, lo digo con toda franqueza, porque su opinión tiene un peso superlativo”, dijo Fernández.



Y señaló que: “Lo que yo digo es que la sociedad argentina no puede soportar más conductas de esta naturaleza”.



Pero más tarde, en otro programa, el Presidente de Argentina fue mucho más contundente en sus afirmaciones.



“La Argentina tiene que ser respetuosa con el género que sea. No existe posibilidad de justificar que alguien por su sexo someta a otro. Esto que digo vale para todos los casos. No es posible que seamos tolerantes con estas cosas. La vida del otro vale tanto como la mía”, dijo Fernández.



El Presidente remató su opinión sobre el tema diciendo que “El sometimiento sexual de la mujer por la decisión de un hombre me da un profundo asco. Esto no debería ser tema de debate en Argentina, deberíamos estar todos convencidos de que estas cosas no se pueden permitir”.



Villa quedó formalmente imputado por abuso sexual y tentativa de homicidio.



En Argentina, dirigentes políticos y hasta exfutbolistas han criticado la conducta de Boca, que sigue utilizando al colombiano en los partidos como si no hubiera ocurrido nada.