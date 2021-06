Catar busca un millón de vacunas para los aficionados que asistan al Mundial

Ricardo Micolta Angulo

Doha busca obtener un millón de dosis de vacunas contra el coronavirus para los aficionados que asistirán al Mundial-2022 de fútbol organizado en Catar, indicó este domingo la agencia oficial QNA.



"Debido a la posibilidad de que algunos países no puedan vacunar a todos sus ciudadanos (...), estamos en negociaciones con una empresa para que nos suministre un millón de dosis", declaró el primer ministro, el jeque Khaled ben Khalifa al-Thani, sin precisar el nombre del laboratorio, según QNA.



"Catar no autorizará a los aficionados que no estén completamente vacunados a entrar en sus estadios", añadió, precisando que el objetivo de las autoridades es "proteger a ciudadanos y residentes, vacunando a algunos de los que vengan a Catar para el Mundial".



El rico emirato del Golfo ha reducido progresivamente las restricciones sanitarias en vigor en favor de una campaña de vacunación masiva. Según el primer ministro, más del 70% de los 2,75 millones de habitantes recibieron al menos una dosis. Desde el inicio de la pandemia, Catar tuvo 220.800 casos, con 583 muertes.



En abril, el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammed ben Abderrahmane al-Thani, había ya indicado que el país estaba en conversaciones con los productores de vacunas para asegurar que todos los aficionados que vengan a asistir al Mundial hayan sido vacunados contra el covid-19.