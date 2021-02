Catalina Usme, crítica con la realidad del fútbol femenino en el país: "jugar doce partidos al año es ridículo"

Daniel Molina Durango

El ambiente del fútbol femenino en Colombia sigue caliente por la decisión de la Dimayor de realizar una Liga este año con menos de dos meses de duración.



Las jugadoras han puesto el grito en el cielo, pidiendo respeto, garantías y un torneo más competitivo, duradero y justo, porque saben que también afecta seriamente los objetivos de la Selección Colombia en sus torneos internacionales.



Precisamente eso fue lo que pasó recientemente, que sin mucha competencia en sus jugadoras, Colombia fue a Estados Unidos para enfrentar a la selección más fuerte del mundo, y los resultados finales castigaron tanta improvisación: derrotas por goleada 4-0 y 6-0 en los dos partidos amistosos.



Una de las protagonistas de esos encuentros, Catalina Usme, habló precisamente de los errores que afectan al combinado nacional.

Más allá de los resultados, ¿qué conclusión sacó de los dos amistosos que jugaron ante Estados Unidos?

Lo más importante es que nos volvimos a encontrar; a nosotras nos ha parecido muy triste que después de ser campeonas panamericanas, lleváramos casi un año y medio sin poner reunirnos por lo menos para un microciclo. Tenemos la próxima Copa América que es clasificatoria para los Olímpicos, y la idea es lograr el objetivo, pero debemos mejorar muchas cosas.

¿No hubo una buena preparación para enfrentar a la que es considerada la mejor selección del mundo?

No. Para jugar contra una selección de esas se necesita una planificación diferente, y seguro acá no vieron eso o no les importó, pero era casi lógico lo que iba a pasar. Estados Unidos se reune cada mes, compite siempre, tiene un calendario acomodado, sabe qué van a hacer y dónde van a jugar todo el año. Nosotras escasamente supimos 15 días antes que nos íbamos a reunir para enfrentar a Estados Unidos. Pero son retos chéveres que uno tiene que asumir, que ayudan a crecer y a encontrarnos como equipo para retomar el camino.

¿Muchas de las convocadas para esos partidos estaban en vacaciones?

Claro, es que si uno mira la Liga y su sistema, los equipos que más jugamos partidos fuimos los que llegamos a la final (América y Santa Fe), con 12 partidos. Eso no es nada, un partido por mes, es ridículo y más para una jugadora de Selección. Eso no prepara a nadie. Y la mayoría estaban en vacaciones porque sus equipos fueron eliminados.



Supimos que íbamos a jugar contra Estados Unidos 15 días antes. Si hubiéramos sabido con más tiempo, quizá las que quedaron eliminadas se hubiesen entrenado y cuidado mejor, aunque no llegaron mal. Pero la inactividad pesa. Después de esos partidos muchas volvieron a vacaciones porque los únicos equipos que entrenan por lo de la Libertadores son América y Santa Fe.

Además de lo que ha mencionado, ¿en qué más las superan las de Estados Unidos?

¡Uff!, en muchas cosas, empezando por la seriedad con que manejan el fútbol femenino. Para mí todos los detalles son relevantes. Cuando hay un proceso serio, los resultados se van viendo. Estamos lejos de ellas en muchas cosas, en planificación por ejemplo. Nosotras no sabemos cuándo vamos a jugar, cuándo nos vamos a reunir. Estados Unidos tienen hasta diciembre claro cuándo compite y con quién compite, tiene sus microciclos definidos, reune su grupo, lo fortalece.

¿Hubo autocrítica y diálogo con el profesor Abadía?

Esas conversaciones las tenemos todo el tiempo; ahí voy yo a la conciencia de las jugadoras jóvenes, que se deben preparar bien. Tenemos que cambiar y prepararnos incluso personalmente, no esperar a que nos llamen para una convocatoria o un partido porque ahí nos quedamos esperando.

¿Se puede mejorar de aquí a la Copa América del próximo año?

Sí, claro, podemos mejorar muchísimo. Además, confío en que el equipo lo van a reunir y que vamos a jugar fechas Fifa. Contra Estados Unidos no fue fecha Fifa y por eso no vinieron las del exterior. Necesitamos el equipo completo para dar resultados.

¿Es necesario que los directivos le levanten el veto a Yoreli Rincón?

Es un tema que no conocemos bien; por ejemplo a Daniela (Montoya) la habían vetado y ella está ahí. Creo que pasa más por el gusto de los entrenadores. No conozco muy bien el tema de ella, nos han dicho siempre y esa ha sido siempre la opinión del profesor Nelson Abadía, que ella (Yoreli) nunca ha estado vetada, que son gustos, que es Yoreli o Leicy Santos que juegan en la misma posición. Pero la Federación o el profesor deben aclarar más el tema.

¿Es urgente seguir luchando por una Liga más duradera?

Por supuesto, necesitamos una Liga más competitiva; además, las niñas se están yendo muy jóvenes de acá, no están haciendo muy bien su proceso porque se van a otros lados donde tienen más competencia. Acá no tenemos competencia. Es necesario una Liga seria y más larga. Es ridículo que una futbolista juegue 12 partidos al año. Acá hay nivel para competir fuerte, pero falta seriedad y compromiso a la hora de plantear una Liga.

A propósito de jugadores que se van, ¿usted por qué no lo ha hecho?

¿Quién ayuda a que la Liga de acá avance y que las niñas que están surgiendo vayan avanzando en ese proceso? Esa es una responsabilidad nuestra. Si todas nos vamos, ¿qué va a ser de las niñas de acá? ¿Quién va a seguir insistiendo por la Liga? ¿Quién va a seguir presionando? Si nos vamos todas, van a encontrar la disculpa y dirán que para qué liga si no hay jugadoras. Por eso no me he ido ni me voy a ir.

¿Pero le han llegado ofertas?

Muchas, de todas partes del mundo, de China, España, Portugal, Brasil... El año pasado me llegó una muy buena de China y no la acepté. Desde que llegué me enamoré del proyecto del América, ayudando a formar a las nuevas jugadoras. Eso vale más que los millones que te puedan dar en otra parte.