Casemiro es duda en la selección de Brasil para duelos del premundial

El mediocampista brasileño del Real Madrid Casemiro no ha llegado a la concentración de la selección de su país y es duda para la próxima triple fecha de la eliminatoria sudamericana.



"Llegaron todos los deportistas, excepto Casemiro. Por un problema personal no se presentó", informó este martes el servicio de prensa de la 'Canarinha', que se prepara en Bogotá para visitar a Venezuela en Caracas este jueves y a Colombia el domingo 10.



El volante defensivo de 29 años es uno de los pilares en la formación de Brasil, que comanda la eliminatoria sudamericana con puntaje perfecto de 24 unidades.



"En las próximas horas tendremos una definición de si vendrá o no", afirma el boletín de la 'Seleção', que recibirá a Uruguay en Manaos el día 14 en el cierre la triple fecha del clasificatorio a Catar-2022.



El equipo está a solo dos victorias de asegurar su cupo en el mundial, pese a que aún le resta casi la mitad de la eliminatoria.



Persiguen de lejos Argentina (18 puntos) y Uruguay (15), que se disputa con Ecuador (13) y Colombia (13) el tercer y cuarto puestos de la tabla, que dan cupos directos al mundial.



Para la triple fecha se reintegrarán ocho jugadores de la Premier League inglesa, ausentes de la pasada convocatoria por la prohibición de los clubes ingleses de viajar a Sudamérica debido a que al regreso tenían que cumplir varios días de aislamiento como medida anticovid.



Los arqueros Ederson (Manchester City) y Allison (Liverpool), el zaguero central Thiago Silva (Chelsea), el mediocampista Fabinho y el atacante Gabriel Jesús (Manchester City), son habituales que regresaron a convocatoria.