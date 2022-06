Carlos Tevez, listo para iniciar su carrera como técnico en Rosario Central

El exdelantero Carlos Tevez, de destacada trayectoria internacional y en Boca Juniors, tendrá su estreno como director técnico luego de aceptar la propuesta que le formalizó el argentino Rosario Central, según destacó este jueves la prensa local.



Tevez, de 38 años, aceptó el interés que mostró Rosario Central por contarlo como director técnico, con la misión de reemplazar a Leandro Somoza, que renunció tras jugarse apenas dos fechas de la Liga Profesional de primera división.



Para el Apache Tevez se trata de su regreso al fútbol, pero ya no como delantero de renombre, sino como entrenador, función en la que anunció recientemente que tendría como ayudante a Carlos 'Chapa' Retegui, exentrenador de los seleccionados olímpicos de hockey sobre césped Las Leonas y Los Leones.



De acuerdo con la prensa local, la dirigencia de Central se inclinó por Tevez en lugar de Pablo 'Vitamina' Sánchez, el otro candidato a dirigir el equipo rosarino, y se prevé que la oficialización del vínculo llegará el viernes tras una reunión del consejo directivo del club.



Hace apenas unas semanas, en una entrevista televisiva, el exdelantero había contado que "estoy muy entusiasmado con un proyecto junto con mis hermanos y con el Chapa Retegui. Voy a dirigir. Estamos hace mucho tiempo trabajando, armando un proyecto muy bueno, integral, que me entusiasma. Tengo el mismo cosquilleo de cuando jugaba".



En principio, Tevez asumiría como entrenador el martes próximo, después del cotejo que Rosario Central jugará el lunes por la cuarta fecha de la Liga frente a Vélez, y su debut sería el próximo viernes 24, ante Gimnasia y Esgrima, en Rosario.



Con casi 20 años como jugador en la máxima categoría, Tevez inició y finalizó su carrera en Boca, en el que se convirtió en un referente histórico, y disputó su último partido en mayo de 2021, para luego anunciar su salida del club, aunque no volvió a jugar para ninguna otra entidad, y recién hace unas semanas ratificó su retiro definitivo.



En su notable trayectoria como jugador, Tevez actuó en Corinthians (Brasil), West Ham, Manchester United y Manchester City (Inglaterra), Juventus (Italia) y Shanghai Shenhua (China), con un total de 26 trofeos ganados.



La nómina de éxitos de Tevez como jugador incluye una Copa Libertadores-2003 y una Copa Intercontinental-2003 y la Copa Sudamericana-2004 con Boca, la Liga de Campeones de Europa y un Mundial de Clubes con Manchester United (2008), la medalla de oro en el fútbol olímpico en Atenas-2004, y dos 'Scudettos' con Juventus (2013/14 y 2014/15).