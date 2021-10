Carlos Cuesta, la grata sorpresa en la defensa de la Selección Colombia que sueña con Catar

La vida se encarga de brindar oportunidades para que cada uno las aproveche en el momento indicado. Y es que la frase “el tiempo de Dios es perfecto” acoge y regocija a Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa, quien se ha destacado con al Selección Colombia en estas dos últimas fechas de eliminatorias rumbo a Catar 2022.



Cuesta, nacido en Quibdó y con 22 años, se ha convertido en uno de los centrales titulares de la Selección, después de haber sido llamado a última hora en la pasada convocatoria de septiembre, debido a la baja de Yerry Mina, quien no tuvo autorización de salir de Inglaterra por las normativas de ese país por el Covid-19.



Además, el zaguero central llega a la Selección de mayores habiendo cumplido con todo el proceso en las divisiones menores. Él sabe y conoce muy bien lo que es portar la Tricolor y salir a la cancha con ella.



En 2015 fue su primer llamado para el Suramericano Sub 17, donde tuvo una buena actuación. Su nombre volvió a figurar en la Selección Sub 20 en el Suramericano de 2017 en Ecuador. Cuesta, con la confianza del técnico Arturo Reyes, vuelve a aparecer en la lista de convocados de la Sub 20 para el Suramericano del 2019, en el que marcó el gol de la clasificación al hexagonal, torneo donde terminó Colombia en la cuarta posición y clasificó al Mundial Sub 20 de ese mismo año en Polonia.



Sin duda, es un sueño el que está cumpliendo el defensor chocoano después de haber tenido ‘chico’ en la era de Rueda.



“Normalmente es el sueño de todo jugador: estar compitiendo en lo más alto. Hay jugadores que compiten en las grandes ligas, en los mejores equipos, y cuando estás aquí, te das cuenta de que es un sueño cumplido. Al final es la recompensa a los años de esfuerzo”, comentó Cuesta luego del partido frente a Brasil (0-0).



A Carlos, frente a Uruguay se le vio un trabajo serio al tener que frenar el ataque de Suárez y Cavani. Jugó todo el partido frente a los charrúas y consiguió mantener sin goles el arco de David Ospina.



A diferencia contra Brasil, tuvo un poco más de dificultad para controlar a Neymar, Paquetá y ‘Gabigol’. Sin embargo, junto con Yerry Mina, logró apaciguar las opciones de gol de los auriverdes y conseguir un punto con el líder de la tabla de clasificatoria rumbo a Catar 2022. Su anterior técnico, Arturo Reyes, asegura que tendrá un gran recorrido en la Tricolor y destaca el esfuerzo que ha tenido en estos encuentros.



“No me sorprende, es un jugador muy tranquilo, serio. Nunca lo ves con una mala cara o con el rostro nervioso. Ya se ha enfrentado a grandes jugadores en Champions, ha tenido a Mohamed Salah y Sadio Mané de frente. Está acostumbrado a jugar partidos importantes. Tiene madurez y fortaleza mental”, dijo el técnico del Junior.



El periodista Javier Hernández también destaca el trabajo positivo que tiene el actual defensa del Genk de Bélgica: “No me sorprende para nada su actuación, nosotros lo veíamos desde las divisiones menores marcando goles importantes. Haberlo llamado fue justo y meritorio por todo el proceso que lleva este joven con la Selección. Es claro que tiene cosas por mejorar, pero antes es de admirar que, además, está jugando en su perfil cambiado. Tiene mucho para dar y le veo buen futuro en la Selección”.

Su palmarés como profesional

Carlos Cuesta, con Atlético Nacional, consiguió 2 títulos por Copa en 2016 y 2017. Un campeonato de liga en 2017, un título de la Copa Libertadores en 2016 y la Recopa Suramericana 2017.



Con el Genk, fue ganador de la Súper Copa de Bélgica en 2019 y la copa de este año.



Datos

Carlos Cuesta suma con la Tricolor 270 minutos en tres partidos. Los jugadores de la Selección este lunes tuvieron un espacio para que compartieran con sus familias y en la tarde hicieron tareas de recuperación en el gimnasio.



Este martes realizarán trabajo táctico enfocados en su próximo rival, Ecuador. La selección ecuatoriana llegará este miércoles a Barranquilla para su compromiso contra los ‘cafeteros’.