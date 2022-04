Carlo Ancelotti: el primer DT en ganar título en las cinco principales ligas de Europa

El técnico italiano Carlo Ancelotti consiguió este sábado sumar su primer título de Liga española con el Real Madrid, convirtiéndose en el primer entrenador en ganar las cinco grandes ligas europeas, mientras sueña con otro récord en Champions.



La victoria 4-0 sobre el Espanyol este en el Santiago Bernabéu le ha permitido alzar el título liguero en su tercera temporada en España, tras su sprimeros dos años en el Real Madrid (2013-2015), cuando no pudo hacerse con el trofeo nacional.



El entrenador italiano ya había sido el primer técnico en ganar cuatro de los cinco grandes campeonatos europeos al llevarse la Bundesliga con el Bayern de Múnich en 2017.



Ancelotti superaba así al portugués José Mourinho, que cuenta con sus triunfos en España con el Real Madrid (2012), en Italia con el Inter (2009, 2010) y en Inglaterra con el Chelsea (2005, 2006).



El técnico italiano aumenta ahora su leyenda en los banquillos al añadir la Liga española con el Real Madrid a sus anteriores títulos en campeonatos nacionales.



Ancelotti ganó en Inglaterra con el Chelsea (2010), en Italia con el AC Milan (2004), en Francia con el Paris Saint-Germain (2013) y en Alemania con el Bayern de Múnich (2017).



- 'Feliz' de volver a Madrid -

El técnico italiano ha logrado hacerse con su primera Liga española en su regreso al Real Madrid, tras sus dos primeros años en los que se quedó a las puertas.



En la temporada 2013-2014, el Real Madrid de Ancelotti quedó tercero en un campeonato ganado por el Atlético de Madrid. Fue lo único que faltó en un 2014 en que ganó la Champions, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.



En la campaña siguiente fue subcampeón liguero por detrás del FC Barcelona, sin poder repetir el exitoso año anterior y salió al final del club al término de la temporada.



"Estoy muy feliz de volver aquí, a la que pienso que es mi casa. Voy a dejar toda mi energía, todos juntos. Tengo muy buen recuerdo de la relación que he tenido con todos y creo que vamos a repetir algo bueno en este nuevo desafío", decía Ancelotti en junio pasado en su presentación como técnico merengue, relevando a Zidane.



"Me da orgullo entrenar al Real Madrid, es algo muy especial", añadió Ancelotti en una entrevista con el exjugador y extécnico merengue Jorge Valdano.



La apuesta le ha salido bien y, aunque eliminado de la Copa del Rey, ha levantado un título que ansiaba y sigue en la carrera por ganar su segunda Champions con el Real Madrid y hacer también historia en el campeonato europeo.



- ¿Cuatro Champions? -

Ancelotti aspira a ganar su segunda Champions con el Real Madrid, tras la que ganó en 2104 frente al Atlético de Madrid.



De conseguirlo, el entrenador italiano, ganador de 23 trofeos a lo largo de su carrera como técnico, se convertiría en el primer entrenador en ganar cuatro 'Orejonas'.



A su triunfo con el Real Madrid en la escena europea en 2014, Ancelotti añade los dos títulos logrados en el máximo torneo continental con el Milan (2003 y 2007).



De alcanzar la final de la Champions y ganarla, Ancelotti superaría a los otros dos entrenadores que cuentan con tres Copas de Europa en su palmarés, el francés Zinedine Zidane y inglés Bob Paisley.



Zidane, segundo de Ancelotti en Lisboa cuando el Real Madrid ganó al Atlético 4-1 en la prórroga en la final de la Champions, ganó el trofeo tres años consecutivos con el equipo blanco (2016, 2017, 2018).



Paisley, leyenda del Liverpool, ganó la Copa de Europa en tres ocasiones con el equipo inglés en 1977, 1978 y 1981.



Dos leyendas del fútbol mundial a las que Ancelotti dejará atrás si llega a la final y sale ganador el próximo 28 de mayo en París.