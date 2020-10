¿Camilo Vargas o Álvaro Montero? El dilema de Queiroz para sustituir en el arco a David Ospina

Francisco Henao

Camilo Vargas o Álvaro Montero. Esas son las dos opciones que maneja Carlos Queiroz para reemplazar a David Ospina en el arco de la Selección Colombia, a solo tres días del debut ante Venezuela por las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.



Ospina, quien no pudo viajar a la concentración del equipo en Barranquilla a causa de las medidas sanitarias que se tomaron en la ciudad de Nápoles, Italia, para evitar la propagación del coronavirus, deja disponible su puesto luego de dos clasificatorias consecutivas (a Brasil 2014 y Rusia 2018) en las que respondió con un extraordinario nivel.



Ahora, la expectativa nacional se enfocará en la decisión que tome Queiroz: darle el puesto a un experimentado Vargas, que lleva muchos años esperando ser el sucesor de David, o entregarle el arco al joven y espigado Montero, que en sus largos brazos encarna el espíritu de renovación con el que sueña el entrenador luso desde su arribo a Colombia en el 2019.

Camilo Vargas, arquero de Selección Colombia. AFP / El País

Vargas, el favorito de muchos

Camilo es diez centímetros más bajo que Montero —el bogotano mide 1,85, por 1,95 del guajiro—, pero tiene una trayectoria que respalda su titularidad en el inicio de las eliminatorias.



Con 31 años, Vargas no solo atraviesa un gran momento con el Atlas de México (donde ha atajado 13 partidos tras la reanudación del fútbol), sino que lleva haciendo parte del proceso de la Selección Colombia de mayores desde el 2013, estando presente como suplente en dos Mundiales (Brasil y Rusia) y atajando seis partidos, cuatro en el 2014 (El Salvador, Canadá, Estados Unidos y Eslovenia); uno en el 2017 (Camerún); y uno en el 2019 (Japón), encuentros que terminaron con triunfos de la tricolor.



Bréiner Castillo, exportero que también defendió el arco de la Selección, afirma que Camilo debe ser titular.



“En la eliminatoria pesa la experiencia, y Camilo ya tiene dos Mundiales. Partidos de ese nivel requieren madurez y él la tiene”, aseguró ‘Brecas’.



Un pensamiento similar tiene Nelson Ramos, experimentado guardameta caucano. “Hoy en día Camilo nos representa muy bien en el fútbol del exterior y por eso nos puede aportar mucho en las eliminatorias”, dijo.

Álvaro Montero, arquero de Selección Colombia. AFP / El País

Montero, del gusto del DT

Más allá de las características de Camilo —que es un felino bajo los tres palos—, Álvaro Montero, quien suma cuatro partidos consecutivos como titular del Tolima tras la reanudación del fútbol, es el prototipo de portero que le gusta a Queiroz por su estatura y su juventud (25 años).



“Aunque Vargas se merece la titular, Montero le gana en el tema de altura y presencia”, analiza Alexis Viera, exportero uruguayo radicado en Cali.



En la Copa América de Brasil 2019, en el último partido de la fase de grupos ante Paraguay, Queiroz ya tuvo que escoger entre ambos, y su elección fue por el meta del Tolima, que ese día tuvo una buena actuación, dejando su arco invicto (Colombia ganó 1-0).



Para el periodista Nicolás Samper, el inicialista en estas eliminatorias debería ser Vargas, pero afirma que el técnico de Colombia podría inclinarse nuevamente por Montero.



“Álvaro es ficha de Queiroz. Increíblemente esta situación ha generado algo que el técnico buscaba y que es un llamado a la renovación, porque es claro que al DT le gusta Montero incluso por encima de Ospina”, afirmó.



El guajiro, además de ese partido por Copa América, suma dos presentaciones más con Colombia en el 2019 (Venezuela y Panamá).

Queiroz tendrá que tomar pronto una decisión difícil, porque tanto Vargas como Montero tienen méritos de sobra para defender el arco nacional.

Las fechas

La primera fecha de las eliminatorias arranca este jueves con tres partidos: Uruguay Vs. Chile, Paraguay Vs. Perú y Argentina Vs. Ecuador.

La jornada continúa el viernes con Brasil Vs. Bolivia y Colombia Vs. Venezuela.



La segunda fecha se jugará el martes 13 de octubre con estos partidos: Bolivia Vs. Argentina, Ecuador Vs. Uruguay, Venezuela Vs, Paraguay, Perú Vs, Brasil y Chile Vs. Colombia.



Las eliminatorias hacia Catar 2022 continuarán en el mes de noviembre.