Camilo Vargas atajó dos penales en el título de Atlas, en la Liga Mexicana

Después de 70 años de espera, el Atlas se consagró el domingo campeón del fútbol mexicano, tras vencer 4-3 en penaltis al León en el partido de vuelta de la final del torneo Apertura-2021, jugado en el estadio Jalisco.



Aldo Rocha, al minuto 55, hizo el gol que los 'Zorros' del Atlas necesitaban para empatar el marcador global 3-3 y con ello forzaron los tiempos extra. La igualdad persistió y fueron necesarias las tandas de penaltis.



Un momento muy emotivo se vivió minutos antes del inicio de la final cuando los aficionados brindaron un minuto de aplausos al cantante Vicente Fernández, fallecido el domingo por la mañana. El estadio Jalisco cimbró cuando la gente cantó "Volver, volver", uno de los mayores éxitos del llamado 'Charro de México'.



Ya con el partido en marcha, los 'Zorros' salieron a tratar de cumplir con su obligación de ganar por dos goles para remontar la derrota de 3-2 sufrida el jueves en el partido de ida.



Al minuto 6, el lateral izquierdo atlista Luis Reyes mandó un pase a ras de pasto al área del León para el colombiano Julián Quiñones, quien no alcanzó a conectar el remate a bocajarro.



Quiñones apareció nuevamente en el área de 'La Fiera' al 24 y sacó un remate que se paseó frente al arco sin que nadie pudiera anidar la pelota en las redes.



Al 27, el Atlas atacó en un relampagueante contragolpe. El portero colombiano Camilo Vargas lanzó un despeje para Quiñones, quien enfrentó al portero Rodolfo Cota y le bombeó el balón que impactó en el poste.



Los 'Zorros' mantuvieron el dominio en el arranque del segundo tiempo, Quiñones llegó frontal al área y se encontró con Cota quien salió oportuno a sacarle la pelota de los pies al jugador colombiano.



Cota salvó nuevamente a la escuadra leonesa al 54 al desviar a dos manos, por encima del travesaño, un potente disparo de Aldo Rocha.



- Serie empatada -

Pero 'La Fiera' no resistió más y dos minutos después el mismo Rocha les hizo el 1-0 al aparecer frente al arco para desviar con la cabeza un disparo que Jeremy Márquez conectó desde los linderos del área.



Al verse en desventaja, el León intentó ejercer la posesión de la pelota para contrarrestar el dominio de los 'Zorros'.



Pero al 73 y al 74, los laterales los 'Zorros' volvieron a someter a 'La Fiera, primero Diego Barbosa por derecha y luego Luis Reyes por izquierda, se plantaron en el área del León y exigieron que el arquero Cota saliera a tapar sus remates.



De manera increíble, el León se salvó del segundo gol al 81. Luego de una serie de quiebres en el área, Christopher Trejo sacó un disparo que se estrelló en el travesaño, la pelota le quedó servida a Edgar Zaldívar que remató de cabeza ante el marco desprotegido con tal debilidad que permitió la reacción del portero Cota.



Cota evitó la caída de su portería al desviar a una mano un potente disparo de Zaldívar al 89.



Antes de que el partido se extendiera a tiempos extra, al 90+4, el León se quedó con 10 hombres por la expulsión del delantero argentino Emmanuel Gigliotti por doble tarjeta amarilla; la primera la recibió al 85.



Las llegadas al arco vinieron a menos en la prórroga por la cautela que tomaron ambas escuadras, fue hasta el minuto 103 cuando Cota apareció para apoderarse de un centro del 'Hueso' Reyes.



Al 108, Camilo Vargas salvó al Atlas al desarmar en un mano a mano a Elías Hernández. El gol no llegó y el título se definió en tanda de penaltis.



Por el Atlas marcaron Jesús Angulo, Edgar Zaldívar, Christopher Trejo y el argentino Julio Furch. Aldo Rocha mandó su tiro al poste.



Elías Hernández, el ecuatoriano Ángel Mena y el colombiano William Tesillo acertaron por el León. El portero colombiano Camilo Vargas atajó los tiros de Fernando Navarro y Luis Montes.



Así, el Atlas se proclamó campeón de la primera división del balompié mexicano por segunda vez en su historia, 70 años, siete meses y 20 días después de haberse coronado en la temporada 1950-51.