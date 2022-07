Cambia el tono de azul: Raheem Sterling deja el Manchester City y firma cinco años con el Chelsea

El delantero internacional inglés Raheem Sterling, hasta ahora en el Manchester City, firmó un contrato de cinco años con el Chelsea, anunció el club de Londres este miércoles en su página web.



Sterling, de 27 años y nacido en Jamaica, llegó al City hace siete años, procedente del Liverpool. En Mánchester conquistó cuatro títulos de campeón de Inglaterra y disputó una final de la Liga de Campeones europea, entre otros logros.



"He conseguido muchas cosas en mi carrera, pero todavía hay muchas por lograr", declaró Sterling en la web del Chelsea.



"Londres es mi casa", continuó. "El lugar en el que todo comenzó para mí. Es increíble tener la oportunidad de jugar delante de mis amigos y mi familia, cada semana, en Stamford Bridge", añadió.



Es el primer fichaje del Chelsea desde la adquisición de la entidad por un consorcio estadounidense, después de la salida forzada del expresidente ruso Roman Abramovich tras la invasión de Ucrania.



Sterling había anunciado poco antes su marcha del City en las redes sociales.



"Siete temporadas, once grandes trofeos, una vida entera de recuerdos", publicó en Twitter. "¡Qué viaje!", exclamó.



"Llegué a Mánchester con 20 años. Hoy me voy como un hombre. Gracias a por vuestro apoyo sin descanso. Ha sido un honor llevar la camiseta del Manchester City", añadió Sterling en su mensaje de despedida.



Según Sky Sports, el Chelsea habría conseguido el fichaje de Sterling por 47,5 millones de libras (56,1 millones de euros, 56,6 millones de dólares), mientras que la BBC anuncia un traspaso de 50 millones de libras (50 millones de euros, 50,4 millones de dólares) acompañado de bonificaciones.



Sterling, un jugador clave de los primeros años de la 'era Guardiola' en el Manchester City, marcó 131 tantos en 337 partidos con ese club.



Su estatus de titular en el City se vio fragilizado el año pasado con la llegada de Jack Grealish por 100 millones de libras esterlinas y por la progresión de Phil Foden, procedente de las estructuras de formación del club.



El Chelsea estaba buscando un nuevo goleador tras la salida del belga Romelu Lukaku, cedido al Inter de Milán.



En la selección de Inglaterra, Raheem Sterling ha disputado 77 partidos y ha marcado 19 goles.