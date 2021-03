¡Buenas noticias! Andrés Felipe Román regresó a trabajos con Millonarios

Alejandro Cabra Hernandez

Andrés Felipe Román regresó este jueves a trabajos con Millonarios. No se trata de una vuelta a entrenamientos a la par de sus compañeros, sino a un proceso de acondicionamiento físico bajo supervisión médica mientras llegan los resultados de las pruebas cardiacas enviadas a Alemania.



Esos resultados determinarán si Román definitivamente padece o no una miocardía hipertrófica, como supuestamente determinó el cuerpo médico de Boca Juniors.



Cabe recordar que el concepto de los especialistas de la Clínica Shaio de Bogotá fue que con los resultados de los exámenes realizados en ese centro médico no se podía determinar que sufriera una miocardía hipertrófica, por lo que tomó fuerza que su caso fuera el de un corazón de atleta.



Así, las semanas difíciles de Román parecen estar llegando a su fin.