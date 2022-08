Brighton vence al Manchester United y amarga el debut del técnico Erik Ten Hag

El Brighton ganó 2-1 al Manchester United, el domingo en Old Trafford, para amargar el debut liguero del neerlandés Erik Ten Hag en el banquillo de los 'Red Devils', en un partido en el que Cristiano Ronaldo no fue titular.



El alemán Pascal Gross abrió el marcador a la media hora de partido (30) y dobló la ventaja de los visitantes casi diez minutos más tarde (39). Un gol en su portería del defensa argentino Alexis Mac Allister (68) redujo la ventaja y empujó a los locales a luchar por un empate que no llegó.



A pesar de contar con menos posesión, las 'Gaviotas' amenazaron de manera continua la portería defendida por David de Gea. Antes de que se cumpliera el primer minuto, Leandro Trossard ya amenazó con un potente disparo, después de un error en la salida de balón del portugués Diogo Dalot.



Después de varios avisos, el propio Trossard filtró un balón al área para Danny Welbeck, que realizó un pase raso al segundo palo que Gross se encargó de convertir (30). El equipo entrenado por Graham Potter golpeó de nuevo con un potente disparo que fue rechazado por De Gea pero que acabó a los pies de Gross, que anotó el segundo gol de los visitantes.



En la segunda parte, Christian Eriksen, que debutó como titular con el United, tomó las riendas del equipo. La entrada al campo de Ronaldo (53) propició una mayor presencia de los 'Red Devils' en el área rival, pero sin precisión de cara a puerta, con un errático Marcus Rashford. El gol local llegó de un rebote sobre Mac Allister, que anotó en su propia portería (68).



En el otro partido disputado el domingo en Leicester, el Brentford logró igualar 2-2 un partido que los locales llegaron a dominar 2-0.