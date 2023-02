Brasil enfrenta a Uruguay en la definición del título del Suramericano Sub20

Uruguay, con un empate ante Brasil esta noche en El Campín, se llevará el título del Suramericano Sub 20 que se disputa en Colombia.



El onceno celeste enfrentará a los auriverdes a partir de las 8:00 p.m. en un partido que ha despertado gran expectativa por las posibilidades de ambos elencos.



Mientras Uruguay, entrando al estadio es campeón, Brasil deberá vencer a los charrúas si quiere quedarse con la corona del Suramericano Sub 20.



Los uruguayos son primeros del hexagonal final con 12 puntos, en una campaña perfecta al ganar sus cuatro partidos jugados hasta ahora, en tanto que los brasileños son segundos con 10 unidades, producto de tres victorias y un empate.



De haber justicia, Uruguay debería ser el ganador del Suramericano por el fútbol desplegado, pero eso lo tendrá que ratificar esta noche frente a un rival que tiene un solo camino para levantar el trofeo: ganar.



Colombia, a terminar bien



Desde las 4:00 p.m. jugarán Colombia y Venezuela, en otro choque de mucho interés en El Campín.



Aunque el onceno colombiano ya está clasificado para el Mundial de Indonesia, tratará de cerrar bien esta tarde con una victoria sobre un elenco venezolano que pugna por el cupo para el torneo orbital.



La Vinotinto pelea el cuarto boleto para Indonesia, a la espera de lo que suceda en el compromiso de las 4:00 p.m. en el estadio de Techo con otros dos opcionados para clasificar: Paraguay y Ecuador.



Para el duelo de esta tarde en El Campín, Colombia no podrá contar con el expulsado Johan Torres, y su lugar podría ser ocupado por Juan Castilla, de buen rendimiento cada que ha estado en el campo.



El resto del equipo sería el mismo que inició jugando en el duelo anterior que terminó 0-0 con Brasil.



Se esperan más de 30 mil espectadores esta noche en El Campín, para un cierre brillante del torneo que comenzó el pasado 19 de enero.