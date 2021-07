"‘Bolillo’ Gómez me privó de jugar en el Mundial de Francia": Iván Ramiro Córdoba

El exfutbolista colombiano Iván Ramiro Córdoba sigue cumpliendo retos. Cuatro meses después de celebrar el ascenso del Venezia a la Serie A de Italia en calidad de socio y asesor deportivo, ahora presenta el libro ‘Retrato de un Luchador’, autobiografía en la que relata lo que él llama “la historia de la persona que hay detrás del jugador”.



El objetivo con este proyecto tiene un sentido social: el dinero que se recolecte con las ventas lo destinará a apoyar personas que han tenido dificultades económicas durante la pandemia. “Simplemente lo hago para que la gente conozca mi historia y si con ello puedo ayudar, mucho mejor”.



Aseguró que el libro nace de la idea de contar las vivencias a través de un niño que sueña con ser futbolista y tiene en su mente lograr cosas importantes.



‘Retrato de un Luchador’ fue publicado en idioma italiano en 2016.

Tras poner de acuerdo a las editoriales italiana y colombiana, y a los patrocinadores, se concretó la obra que ya se puede adquirir en las principales librerías del país.



Es una traducción, pero con unos apartes destacados y un capítulo especial de la Copa América para celebrar los 20 años de la victoria.

¿Por qué se ánimo a plasmar su vida deportiva en un libro?

Mi esposa fue la persona que tuvo la idea de escribir un libro sobre mi carrera y fue algo extraño porque yo soy futbolista y no escritor. Al final me convenció y así se pudo cristalizar esa linda idea.



¿Cómo nace la idea de titular el libro de esa forma?

Se pensó en varias opciones, pero uno va descartando y al final con mi esposa tomamos la decisión de titularlo de esa forma porque resumía lo que fue mi vida.

¿Cuánto tiempo se demoró en escribir el libro?

Nos tomamos unos diez meses para escribir la versión original y ya en la edición traducida decidimos incluir lo que había sucedido en los últimos cinco años. Además se incluyó un capítulo especialmente dedicado al título de la Copa América en 2001, precisamente para festejar 20 años de esa gesta.

En el libro se destaca el tema de los valores humanos como el camino para salir adelante en la vida...

Con fe y siendo respetuoso de los valores que te inculcaron tus padres desde pequeño. Esos son aspectos fundamentales para alcanzar las metas que uno se proponga.



¿Qué consejos la daría usted a esos jóvenes que quieren ser futbolistas y a sus familias?

A los padres que apoyen a sus hijos y les inculquen el estudio como herramienta fundamental para la construcción del ser humano. Eso les dará a futuro el razonamiento de tomar decisiones en su vida en momentos determinantes.



¿Usted fue un bendecido?

No me cabe duda que he sido bendecido por lo que ha sido mi vida. Por eso es que ahora queremos compartir esas bendiciones con personas de pocos recursos y que a través de nuestra fundación puedan ser beneficiados. Sobre todo impactando a niños y adultos mayores de varias regiones del país.

¿Qué cosas positivas les dejó el fútbol?

Muchas, pero especialmente amigos. Hay personas que conoces en este mundo que te marcan la vida. Por ejemplo, Javier Zanetti es como un hermano. Es de esa clase de personas que se convierten en un regalo de la vida.

¿Tuvo episodios tristes en su carrera?

Me tocó vivir varios. Recuerdo que me dijeron que no podía jugar de defensa central porque era muy chiquito, pero la gran desilusión fue no haber jugado ni un minuto en el Mundial de Francia 1998. Yo venía de jugar todos los partidos de la eliminatoria, de ser titular en los amistosos previos a la cita orbital y la sorpresa fue cuando faltaban cinco días para el debut, el ‘Bolillo’ Gómez me sacó de la titular y me privó de esa posibilidad. Tenía 21 años y eso fue traumático. Luego ya no se pudo clasificar a dos mundiales siendo capitán de la Selección Colombia.



¿Y la mayor alegría?

Sin duda que haber sido campeón de la Copa América con la Selección Colombia. Es ganar por tu pueblo y por tu sangre.

¿Cómo analiza lo que hizo usted en el Inter de Italia donde fue leyenda?

Lo disfruté mucho todo. Se vivieron momentos difíciles a pesar de que en el Inter me acostumbré a solo ganar y ganar. Fue cristalizar una carrera muy fructífera en el fútbol europeo.



¿Cómo califica el rendimiento de Colombia en la reciente Copa América?

Veo una seleccionado nacional que tuvo un fútbol práctico, eficiente, con mucha entrega y nos da una buena esperanza para lo que es el camino a Catar 2022. Ya es hora de obtener títulos a nivel internacional.

¿Qué debemos hacer para tener más futbolistas colombianos en equipos de élite?

Mejorar la estructura en el fútbol colombiano. Toca hacer una revisión de en qué estamos fallando. Las últimas actuaciones en torneos internacionales han dejado mucho que desear. Eso servirá para proyectar nuestros jugadores en el exterior.

¿Lo de James se manejó mal?

Se hubiera podido manejar de una forma directa entre James y el cuerpo técnico de la Selección. Se hubiera evitado comentarios que hacen daño. Debemos contar con el talento de James en buenas condiciones, pero él debe tener una posición positiva para estar en el grupo.

¿Es un sueño llegar a un cargo directivo de la Federación de Fútbol?

A mediano y largo plazo sí. Sigo aprendiendo para formarme para en el futuro llegar a una posición como la presidencia de la Federación.

Datos

El libro está compuesto por 12 capítulos, entre los que se cuenta, Las huellas del pasado, María, De Buenos Aires a Milán: tiquete de ida sin regreso; Mi vida en el Inter: tristezas y decepciones; Historias de rabia; Y también historias de dolor, y De la cancha al escritorio.



La editorial es Penguin Random House. Sello, Aguilar.



El precio del libro es de $39.000.