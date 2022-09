Betis, Real Sociedad y Villarreal firman pleno de triunfos españoles en Europa

La Real Sociedad, que ganó 2-1 al Omonia Nicosia, y el Betis, que se impuso 3-2 al Ludogorets, encadenaron su segunda victoria en la Europa League, este jueves en un pleno de victorias españolas en Europa que completó en la Conference League el Villarreal, que venció 2-1 al Hapoel Beer Sheva.



El brasileño Luiz Henrique (25), Joaquín (39) y Sergio Canales (59) anotaron los goles del Betis, pero los búlgaros vendieron cara la derrota, marcando por medio de Kiril Despodov (45+2) y del brasileño Rick Morais (74).

- Primer gol de Ronaldo -

En el Benito Villamarín, el Ludogorets demostró que su victoria la semana pasada contra la Roma de José Mourinho (2-1) no fue una casualidad y que aspira a una de las primeras dos plazas del grupo C, que parecían estar reservadas de antemano a españoles e italianos.



Con la victoria, el Betis lidera esta llave con pleno de 6 puntos, seguido con 3 por Ludogorets y la Roma, que se impuso en el otro partido de la llave al Helsinki por 3-0.



También es líder en solitario, en su caso del grupo E, la Real Sociedad, por delante del Manchester United, que este jueves ganó al Sheriff Tiraspol por 2-0. Ambos equipos tienen tres puntos, mientras que el Omonia todavía no ha inaugurado su casillero.



Tras ganar 1-0 en la cancha del Manchester United la pasada semana, el equipo donostiarra sumó una nueva victoria gracias a Ander Guevara (minuto 30), que marcó con un gran disparo su segundo gol desde que llegó al primer equipo, y al noruego Alexander Sorloth (80), que culminó un contraataque aprovechando un pase del japonés Take Kubo.



El Omonia Nicosia había igualado mediante el brasileño Bruno Silva (72).



En Moldavia el United corrigió su rumbo al ganar 2-0 ante un modesto rival que la temporada pasada dio la gran sorpresa en la Liga de Campeones al ganar en el Santiago Bernabéu al Real Madrid.



El equipo inglés sentenció el partido en la primera parte, en la que marcaron Jadon Sancho (17) y Cristiano Ronaldo, de penal (38).



Es el primer gol de la temporada para la estrella portuguesa, que en esta ocasión sí formó parte del once inicial del entrenador Erik ten Hag.



"Necesitaba este gol, había estado cerca varias veces. Pueden ver las conexiones que se crean a su alrededor. Estamos contentos por él y el equipo quería que marcara, por lo que todo bien", dijo Ten Hag.



Además la Lazio, que pelea por las primeras plazas en la Serie A, fue goleada 5-1 en su visita al Midtjylland danés, en un grupo F en el que el Feyenoord le endosó un 6-0 al Sturm Graz austriaco. Los cuatro equipos de esta llave suman 3 puntos.



También destacó la goleada del Friburgo al Olympiacos en Grecia (3-0) y el desastre de los equipos franceses, con derrotas del Nantes (3-0 ante Qarabag) y Mónaco (1-0 frente a Ferencvaros en El Principado).

- Goles de Morales y Álex Baena -

Campeón de la Europa League en 2021 y semifinalista en la pasada Champions, el Villarreal pisa fuerte en su debut en la tercera competición continental. Suma dos victorias y es líder del grupo C. En el otro partido de la llave el Lech ganó 4-1 al Austria Viena.



Sin su referente ofensivo Gerard Moreno, con molestias desde el fin de semana, el Villarreal solventó el viaja a Israel con goles de José Morales (de penal, 28) y Álex Baena (67), con un remate acrobático tras centro de Yéremy Pino.



Por el equipo local había empatado cuatro minutos antes Rotem Hautel.



En el Yaakov Turner Toto Stadium el técnico español Unai Emery volvió a optar las rotaciones, con varios jugadores poco habituales, y a pesar de sufrir durante algunos tramos salvó los tres puntos.