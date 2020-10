Benzema y Vinicius "hablaron y ya está", dice Zidane sobre la polémica en Champions

Juan Carlos Pamo

Karim Benzema y Vinicius "hablaron y ya está", afirmó el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, este viernes en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Huesca del sábado.



"Sinceramente creo que pasa a menudo, estas pequeñas cosas pasan entre dos jugadores en un campo. No lo digo para evitar el problema, porque pasó lo que pasó, pero son cosas que ocurren de vez en cuando, cuando juegas un partido siempre hay un poco de tensión", dijo Zidane.



"Está aclarado. Lo más importante es que los jugadores hablen entre ellos. En el campo, se dicen muchas cosas y luego se quedan ahí. Hablaron y ya está", añadió Zidane.



El martes, en el descanso del partido del Real Madrid contra el Borussia Mönchengladbach en Champions (2-2) , el delantero francés del equipo blanco Karim Benzema habló con su compatriota Ferland Mendy sobre uno de sus compañeros.



"Hace tonterías. Hermano, no juegues con él. Juega contra nosotros", dijo Benzema a Mendy. La conversación fue captada por una cámara y los medios franceses y españoles interpretaron que Benzema hablaba del joven delantero brasileño Vinicius (20 años).



"Sé que esto gusta, estas pequeñas polémicas. Pero sólo puedo decir que pasó y que volverá a pasar. Y creo que, de vez en cuando, en caliente, muestra también el carácter del equipo", añadió 'ZZ', quien recordó que también le pasó a él cuando era jugador: "sí, sí pasó, y no sólo yo a otro, otro a mí también".



Antes de medirse al Huesca el sábado, Zidane también habló sobre la vuelta del delantero internacional Eden Hazard, repuesto de su lesión muscular en la pierna derecha y que jugó una veintena de minutos al final del partido en Alemania.



"Ahora está bien, estamos contentos, entrena bien con nosotros todos los días. Sus sensaciones son buenas", aseguró Zidane.