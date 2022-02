Benfica y Ajax empatan en Lisboa en juego de ida de octavos de final de Liga de Campeones

El Ajax de Ámsterdam se adelantó por dos veces este miércoles en Lisboa pero el Benfica consiguió reequilibrar el marcador en ambas para terminar 2-2 en su duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que queda abierto antes de la vuelta en Holanda.



El marfileño Sebastien Haller, revelación anotadora de esta edición, marcó de nuevo para el Ajax, en el minuto 29, resarciéndose poco después de haber anotado en propia puerta (26). Antes, su compañero serbio Dusan Tadic había abierto el marcador en el 18.



Pero el Ajax no pudo mantener la ventaja hasta el final y el ucraniano Roman Yaremchuk (72) puso el empate a dos definitivo en el marcador.



El líder de la liga holandesa y el tercer clasificado del campeonato portugués decidirán por lo tanto el ganador del pulso el 15 de marzo en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.



Sin la regla del mayor valor de los tantos como visitante en caso de igualdad, todo queda muy abierto para ese segundo asalto, donde el Ajax tendrá al mejor la ventaja de jugar ante su hinchada.



Sebastien Haller sigue siendo la revelación de esta Champions y tras las diez dianas que logró en la fase de grupos suma ahora una undécima, lo que le permite ampliar su dominio en la tabla de máximos anotadores del torneo, por delante del polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich), que lleva 9, y del egipcio Mohamed Salah (Liverpool), que suma 8.



Después de un pleno de seis victorias en la fase de grupos, el Ajax no pudo continuar esa racha en el inicio de las rondas de eliminación directa.



El Benfica, que en su grupo superó y eliminó al FC Barcelona, pudo así frenar al equipo de Ámsterdam, algo que no había conseguido conseguir otro equipo de la capital portuguesa, el Sporting de Lisboa, que fue derrotado dos veces por el Ajax en la primera fase.