Barsa, Real Madrid y lo que queda de la Liga (Opinión) 

Daniel Molina Durango

Entramos en la recta final de las ligas importantes europeas, y en la única en la que el título aún está realmente en juego es la española. El cierre pinta apasionante, con el Barsa y el Madrid - como nos tienen acostumbrados - peleando codo a codo por el título, y con siete u ocho equipos luchando por cuatro cupos europeos. La competencia parece que irá hasta la última fecha, ya que, a falta de siete juegos, los dos gigantes lideran la tabla (cómodamente) separados por un punto.



Sobre el Madrid hay que decir que, más allá de que parece invencible hoy por hoy, de alguna forma ha desaprovechado una temporada muy regular del Barcelona. Después de todo, el Barça no cambiaba de entrenador en medio de una temporada desde el 1999, y esto evidentemente golpea a un equipo. Le torna todo patas arriba.



Con un poco más de regularidad, los de Zidane podrían — incluso deberían — estar cinco o 10 puntos arriba de Messi y compañía. Y sin embargo, hoy el Madrid está primero de nuevo, jugando mucho mejor que su contraparte, y está en sus manos quedarse con el título.



Y es que en el Barsa parece que no hubo parón. Es como si todo hubiera continuado sin pausa desde marzo, como si Setién no hubiera trabajado absolutamente nada. El de hoy es el mismo Barcelona débil, espeso, lento, y predecible que llevamos viendo desde la salida de Valverde en enero. El mismo Suárez torpe e ineficiente, a pesar de los dos goles de ayer. El mismo Messi omnipresente que intenta hacer todo por el equipo— el único que encara, que pone un pase al vacío, el único que parece tener ideas en el campo.



Y, tal vez lo más preocupante para los hinchas culés, es el mismo Griezmann irrelevante, con su trote intrascendente, sus diagonales improductivas, su inhabilidad de encarar. En fin. El francés es un desastre inmaquillable. Una pena.



El Madrid, por su lado, ha sido de los mejores equipos en Europa tras el retorno. Se le ve sólido atrás y muy dinámico en ofensiva. Hazard está en modo Chelsea, Valverde en modo ‘lo que diga Zidane’, y Benzema en versión “el mejor nueve del mundo.” El equipo ha tenido buenos partidos, e incluso cuando juega mal, como el pasado domingo frente a la Real Sociedad, gana.



¿Qué le queda por jugar a cada equipo? El Barça parece tener un calendario más complicado. Recibe al Atlético del Cholo el martes (partido imperdible), y el próximo domingo visita al Villarreal, que va bien y pelea por Europa— se le puede complicar. El Madrid recibe al siempre difícil Getafe de Bordalás el próximo jueves, y luego visita al Bilbao, que tiende a hacerse fuerte en casa. Si hubiera que poner hoy las apuestas, parece que serán los blancos los que se llevarán la copa el 19 de julio.



En cuanto a los puestos europeos, todo parece indicar que el Atlético clasificará a la Champions. Regresó bien del parón, y luce extremadamente fuerte. Algo por debajo del Madrid y del Barca (aunque queda ver el partido del martes) pero muy por encima del resto. El ultimo puesto de Champions seguramente se lo llevará el Sevilla, que va de tropiezo en tropiezo tras al retorno, pero que tiene una buena ventaja en la tabla.



Y en la pelea por la Europa League están el Getafe, el Villarreal, la Real Sociedad, el Valencia, e incluso el Granada. La pausa no le vino bien a ninguno de estos equipos (salvo el Villarreal);



parece que los clubes que basaban su buen desempeño en la intensidad física y en un impulso emocional prolongado han sido los más perjudicados por la pandemia. Perdieron ritmo, y esto explica los malos momentos del Getafe y de la Real Sociedad, sobre todo, que parecían imparables en marzo, y en cambio no han podido ganar desde el retorno.



Queda poco menos de un mes de fútbol español. Faltarán los hinchas, las gradas llenas, pero tendremos intensidad y emoción de sobra. Está todo en juego.