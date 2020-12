Barcelona y Juventus chocan por el liderato de grupo en Champions League

Juan Carlos Pamo

Barcelona y Juventus se enfrentan este martes en un choque por el liderato del grupo G de la Champions , en un partido marcado por el duelo de titanes entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo.



Con los dos equipos clasificados para octavos de final, el conjunto azulgrana lidera la llave con 15 puntos, tres más que la 'Juve' por lo que le valdría con un empate para mantener su posición.



Incluso una derrota podría por menos de dos tantos le valdría, tras su victoria 2-0 en la ida en Turín cuando un Barsa liderado por Messi, se impuso a una 'Juve' sin Cristiano Ronaldo.



El luso se perdió aquel encuentro tras dar positivo al covid-19, pero el martes estará el Camp Nou para renovar su particular duelo con Messi, el hombre junto al cual ha marcado la historia del fútbol en los últimos años.



"Los dos jugadores son diferentes, pero ambos tienen estadísticas increíbles de goles, de trofeos, de hat-tricks... Admiro a ambos", dijo este lunes el técnico azulgrana, Ronald Koeman.



Los jugadores que se han repartido los Balones de Oro entre 2008 y 2017 volverán a verse las caras, aunque ambos parecen llegar en diferente forma a este importante duelo.



Dejado atrás el paréntesis del coronavirus, Cristiano Ronaldo se mantiene como una pieza clave de su equipo, al que llegó en 2018, y en esta temporada lleva 10 tantos en nueve partidos oficiales.



Messi, en cambio, a imagen de su equipo, no parece atravesar su mejor momento esta temporada, en la que apenas lleva siete tantos en 13 partidos oficiales, cinco de ellos de penal.



El argentino, tras su amago de salida en agosto, parece no acabar de acoplarse del todo a un equipo en plena renovación de la mano de Koeman en el terreno de juego e inmerso en tensiones económicas y una carrera electoral fuera de él.



En medio de todos estos problemas, el equipo azulgrana vive una auténtica montaña rusa de juego y resultados, con una marcha impecable en Champions con cinco victorias de cinco, mientras en la Liga registró el sábado su cuarta derrota frente al Cádiz (2-1).



El equipo azulgrana se encuentra en 9ª posición de la clasificación liguera, a 12 puntos del líder, el Atlético de Madrid.



"Estamos en un proceso de renovación, hay muchas cosas nuevas, hay que tener un poco de paciencia, estamos dentro del proceso, tenemos muchas ganas de mejorar, cada detalle que no sale bien, mejorarlo", explicó este lunes Philipe Coutinho.



El duelo con la Juventus es una nueva oportunidad para el Barça para rearmarse de moral y entrar en una, a priori, mejor posición en el bombo de octavos de la próxima semana.



El Barsa recibirá a una Juventus que acumula ocho encuentros consecutivos sin perder, de ellos seis victorias, la última el fin de semana en el derbi de la liga italiana remontando contra el Torino (2-1).



"Estoy feliz por cómo vamos aprendiendo nuestros movimientos y cómo enfrentamos algunas situaciones tácticas", afirmó el técnico Andrea Pirlo, tras el encuentro, que sitúa a la 'Juve' cuarta en la liga italiana, a seis puntos del Milan, que encabeza la tabla.



Tras perder su partido de la ida en octubre en la única derrota registrada esta temporada por el equipo de Pirlo, la 'Juve' necesitará ganar por tres o más goles para hacerse con el liderato del grupo.

- Equipos probables:

Barcelona: Ter Stegen - Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba - De Jong, Busquets - Messi, Coutinho, Griezmann - Braithwaite.

Entrenador: Ronald Koeman.



Juventus: Szczesny - Danilo, De Ligt, Bonucci - Cuadrado, Bentancur, Arthur, Alex Sandro - Chiesa, Morata, Cristiano.

Entrenador: Andrea Pirlo.



Árbitro: Tobias Stieler (ALE)