Barcelona vence al Cádiz y mantiene la ventaja sobre el Real Madrid en la Liga española

El FC Barcelona, líder del campeonato español, recuperó los 8 puntos de diferencia con respecto al Real Madrid (2º) tras imponerse 2-0 este domingo al Cádiz en partido de la 22ª jornada de LaLiga.



Sergi Roberto (43) y Robert Lewandowski (45+1) anotaron en un discreto partido del Barcelona, en el que el Cádiz dominó en muchos momentos, tuvo dos disparos a la madera y al que le invalidaron dos goles.



El portero alemán Marc André ter Stegen también fue decisivo en la segunda parte para volver a dejar el arco azulgrana imbatido y mantener al Barça como el equipo menos goleado de LaLiga (7 goles encajados).



En medio de un calendario muy cargado y con la mente puesta en Old Trafford, donde el jueves jugará contra el Manchester United la vuelta del play off de acceso a los octavos de la Europa League (2-2 en la ida), el equipo de Xavi Hernández hizo un partido de mínimos, sentenciado en apenas tres minutos justo antes del descanso.



Con los resultados de esta 22ª jornada, el Barça suma 59 puntos, por los 51 del Real Madrid, 43 de la Real Sociedad y cierra la zona Champions el Atlético de Madrid con 41 después de ganar 1-0 al Athletic (7º).



En el Metropolitano, los colchoneros chocaron durante mucho tiempo contra el muro defensivo bilbaíno, hasta que a poco más de un cuarto de hora para el final, Antoine Griezmann se zafó de la marca y colocó la pelota ajustada al palo para dar la victoria a los madrileños (73).



Es el 7ª gol de la temporada para un Griezmann que no comenzó el curso como titular por cuestiones contractuales (el contrato de cesión del Barcelona preveía una importante indemnización en caso de que el francés jugara una determinada cantidad de partidos), pero que poco a poco está volviendo a su nivel para meter al Atleti en la zona Champions.



Con motivo del 125 aniversario del Athletic, club que dio origen al Atlético de Madrid, el club local cedió a su rival la posibilidad de vestir con los colores rojiblancos que comparten ambos equipos.



En la pelea de la zona baja, Sevilla (12º) y Espanyol (13º) escalan posiciones en la clasificación de LaLiga y escapan provisionalmente de la zona de descenso tras empatar 1-1 contra el Rayo (6º) y ganar 1-0 al colista Elche, respectivamente.



Con 10 puntos de los últimos 15 posibles, el equipo que entrena el argentino Jorge Sampaoli parece enderezar el rumbo tras un inicio de temporada desastroso.



En Vallecas, Suso adelantó a los sevillanos en la primera parte (29), pero el francés Florian Lejeune empató pasada la hora de juego para un Rayo que aspira a una clasificación europea.



Antes, en un duelo dramático, el Espanyol casi sentenció al Elche con un solitario tanto de Sergi Darder en el descuento.



Con estos resultados, el Elche queda ya a 13 puntos de la salvación, que marca el Cádiz, mientras que Sevilla y Espanyol toman algo de aire al aventajar a los cadistas en 3 y 2 puntos, respectivamente.