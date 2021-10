Barcelona: "Tenemos que ganar sí o sí", Kun Agüero previo al partido en Champions  

El delantero del Barcelona Sergio 'Kun' Agüero aseguró este martes que "tenemos que ganar sí o sí", en vísperas del duelo contra el Dinamo de Kiev en la Champions, donde el equipo azulgrana lleva dos derrotas en dos partidos.



"Claramente, tenemos que ganar sí o sí. Obviamente, si no ganamos estamos casi fuera", dijo Agüero, en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en el Camp Nou.



El Barça es el farolillo rojo del grupo E, que encabeza el Bayern de Múnich y no puede permitirse ningún tropiezo más tras caer ante los germanos y el Benfica portugués.



Pero, tras la victoria por liga del domingo contra el Valencia, Agüero consideró que "estamos con confianza. El domingo fue un lindo partido para estar bien mañana y con la ayuda de la gente, nos va a empujar para sumar esos tres puntos que necesitamos".



El internacional argentino, llegado en verano como agente libre, pudo estrenarse con la camiseta azulgrana en la victoria contra el Valencia, donde jugó los últimos minutos tras superar su lesión en el gemelo derecho.



"Siempre me tocó del otro lado, he jugado en contra del Barça y el estadio impone mucho. Ahora que estoy de este lado, lo estoy disfrutando. No me esperaba ese recibimiento de la afición, ahora me queda por demostrar en la cancha ese cariño que me brindaron", afirmó Agüero.



El delantero argentino podría contar con algunos minutos más el miércoles frente al Dinamo de Kiev, aunque no precisó si está en condiciones de ser titular.



"Es una decisión del técnico. El puesto se gana estando bien físicamente y obviamente haciendo bien la cosas en el partido", dijo.



"Lo importante es poder ayudar, y si me tocan algunos minutos, dar el máximo", aseguró el Kun.



Agüero, que prefirió no decir qué opina sobre la posibilidad de un Mundial cada dos años, también afirmó que la salida de Messi del Barça ya es pasado.



"Ya es un tema pasado, obviamente que en ese momento a todos nos cayó como sorpresa. Prefiero ahora pensar de acá en adelante y a él se le ve bastante bien, está disfrutando y como amigo lo que quiero es que pueda disfrutar, y que disfrute del fútbol como lo hizo siempre", concluyó.