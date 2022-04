Barcelona se juega el pase a la semifinal de Europa League frente al Eintracht de Santos Borré

El FC Barcelona sólo ha ganado un partido en casa en competiciones europeas esta temporada, pero el conjunto culé confía en el apoyo del Camp Nou para derrotar el jueves al Eintracht de Fráncfort alemán (1-1 en la ida) y meterse en semifinales de la Europa League.



La eliminatoria llega abierta al feudo azulgrana después de que un gol de Ferran Torres en el segundo tiempo equilibrase la balanza después del gol inicial de Ansgar Knauff en Alemania.



"Ganar y jugar bien"

"Esto es el Barça, nosotros tenemos la obligación de ganar jugar bien, imagínate lo que es el Barça, a nosotros no nos vale ganar 1-0 en el minuto 90", afirmó el técnico Xavi Hernández. "El Barça es el club más difícil del mundo, el más exigente, ganar jugando bien".



Pero el Barça sólo ha podido ofrecer una victoria a su afición en el Camp Nou esta temporada, en un total de cinco partidos entre Liga de Campeones y Europa League. Fue ante el modesto Dinamo de Kiev (1-0) en la fase de grupos de la Champions.



Una eliminación de la máxima competición europea que tuvo el consuelo para el equipo de Xavi Hernández de clasificarse al menos para la Europa League, torneo en el que no participaban desde 2004. Pero tampoco ante rivales de una 'segunda fila' europea el Barça ha logrado ganar en casa (empate a uno con el Nápoles y empate a cero con el Galatasaray en dos eliminatorias que se llevó con dos victorias fuera de casa).



Pese a la pérdida del valor doble de los goles fuera de casa, el estado de forma actual del Barcelona lo convierte en favorito para avanzar a cuartos. El equipo de Xavi suma 15 partidos seguidos sin perder, una racha que lo ha situado en segunda posición en la Liga. Lleva además siete victorias consecutivas, con la dupla Dembélé-Aubameyang en gran estado de forma.



Si bien parece improbable que el Barça deba ganar a toda costa la Europa League para lograr un billete a la próxima Champions -como se llegó a temer- los catalanes quieren al menos levantar un título esta temporada, y su única opción real pasa por ganar la final del 18 de mayo en Sevilla.



30.000 aficionados alemanes

El Eintracht llega en la zona media de la Bundesliga y no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, pero sólo han perdido en una ocasión contra un equipo español, fue contra el Real Madrid en la final de la Copa de Europa de 1960.



Además contará con el apoyo de unos 30.000 aficionados que tienen previsto desplazarse a la ciudad condal. "Iremos allí y les ganaremos", proclamó el director deportivo del Eintracht, Markus Kroesche.



El ganador se medirá con el Lyon o el West Ham en semifinales.



Ambos equipos se enfrentarán en Francia después de haber sellado la ida también con un 1-1 en Londres, donde el West Ham de David Moyes aguantó toda la segunda parte con un hombre menos por la expulsión de Aaron Cresswell.



En el otro lado del cuadro el Rangers escocés debe remontar un 1-0 en contra ante el Braga portugués. El ganador de esa eliminatoria se enfrentará en semifinales con el Leipzig alemán o con el Atalanta italiano.