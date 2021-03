Barcelona golea y sigue metiéndole presión al líder Atlético de Madrid

Francisco Henao

El Barcelona goleó 4-1 al colista Huesca este lunes en el último partido de la 27ª jornada de LaLiga en el que Lionel Messi celebró con un doblete el igualar el récord de Xavi Hernández como futbolistas con más partidos disputados con el club azulgrana (767) .



Gracias a esta victoria, el Barcelona se coloca a solo cuatro puntos del Atlético de Madrid, el líder del campeonato español que el sábado perdió dos puntos valiosos en la pelea por el título.



El Real Madrid, a seis puntos del liderato, e incluso el Sevilla, a 12, pueden optar al campeonato.



El técnico azulgrana Ronald Koeman declaró tras el partido que la lucha por el título está abierta: "Siempre he dicho que hay mucha liga. Siempre es dificilísimo para cualquier equipo ganar partidos. Después de los puntos que perdimos, reaccionamos bien y podemos luchar, pero no podemos perder más puntos porque hemos perdido ya bastantes" .



Pese a la ausencia de público en el Camp Nou, el encuentro comenzó con una celebración, la de Messi igualando el récord de Xavi Hernández como jugador con más partidos disputados con el Barcelona, 767.



"No se puede decir más por el nivel que Leo ha tenido durante todos estos años" , destacó el técnico Ronald Koeman, quien no dudó en calificar al argentino como ·el hombre más importante de la historia del Barça... y menos mal que está aún con nosotros ".



El club desplegó una pancarta gigante en el templo azulgrana con la imagen de ambos jugadores, de espaldas y abrazados, y la leyenda " 767 partidos. Tocando el cielo".



En las redes sociales, el club publicó un video en el que actuales compañeros (Piqué, Alba, Busquets, Coutinho) y exjugadores de la entidad (Xavi, Iniesta, Neymar, Ronaldinho, Deco y Rafa Márquez, entre otros) felicitan al argentino por la efeméride.



Y Messi respondió a estos festejos como mejor lo sabe hacer, con un doblete; el primero, un zurdazo desde la frontal del área que se coló por la escuadra, para abrir el marcador (13) .



Con otro zurdazo desde fuera del área amplió diferencias Griezmann (35) y la ventaja hubiera podido ser mayor incluso para los azulgranas, que estrellaron en la madera sendos remates de Jordi Alba (33) y Frenkie de Jong (42) .



Sin embargo fue el Huesca el que, en una de sus escasas incorporaciones al ataque sacó un penal, en un derribo de Marc André Ter Stegen a Rafa Mir que el delantero oscense convirtió en el 2-1 provisional (45+4.)



El Barça no quería sorpresas y al poco de la reanudación anotó el tercero, en un centro de Messi que cabeceó a la red Mingueza (53).



Eso acabó con la resistencia del Huesca, que aún acabaría encajando un cuarto tanto, obra otra vez de Messi y de nuevo con un tanto marca de la casa: recibió la pelota escorado a la derecha en zona de tres cuartos, avanzó unos metros centrando su posición y antes de pisar el área soltó un zurdazo pegado a la base del palo (90).