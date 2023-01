Barcelona derrotó al Betis y se enfrentará al Real Madrid en la final de la Supercopa de España

El Barcelona se enfrentará al Real Madrid en la final de la Supercopa de España tras imponerse 4-2 en la tanda de penales al Betis, este jueves después de acabar 2-2 la segunda semifinal.



Robert Lewandowski adelantó al Barcelona (40), pero Nabil Fekir igualó (77) llevando el encuentro a la prórroga, en la que Ansu Fati puso el 2-1 (93) y Lorenzo Morón volvió a poner las tablas (101) llevando el partido a los penales.



En la tanda decisiva, mientras el Barcelona marcó sus cuatro lanzamientos, Marc-André Ter Stegen detuvo los disparos de Juanmi y de Carvalho.



El Barça luchará así por un trofeo que todavía no ha ganado desde que se juega con su actual formato de 'final a cuatro'.



También es la primera vez con el nuevo formato que la Supercopa se decidirá en un clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, que el miércoles se impuso 4-3 en los penales al Valencia, tras empatar 1-1 en su semifinal.



"Estoy contento y satisfecho. Nos ha costado un mundo jugar la final", dijo el técnico barcelonista, Xavi Hernández.



El Barça se adelanta

En un partido que se preveía igualado con dos equipos que querían salir a controlar el balón, el Barcelona acabó imponiendo su mejor pegada ante un Betis, que acabó la prórroga con diez por la expulsión del mexicano Andrés Guardado (118).



"Me ha dejado muy conforme la actuación del equipo, hicimos un partido muy completo a excepción de esos primeros 25 minutos que el Barcelona tuvo más el balón", dijo el entrenador bético, Manuel Pellegrini.



Los azulgranas empezaron dominando, circulando rápido el balón y llegando con rapidez por las bandas, especialmente por la izquierda por donde aparecía Ousmane Dembélé.



El Betis sufrió durante la primera media hora, hasta que empezó a entrar más en juego Nabil Fekir y a controlar más el balón.



Un testarazo del argentino Germán Pezzella puso a prueba al portero Marc André Ter Stegen (31), pero cuando reaccionaba el Betis llegó el tanto azulgrana.



En un centro de Dembélé, Lewandowski remató, su tiro lo desvió un defensa, pero el rebote le volvió a caer al polaco que con su segundo disparo no falló (40).



El Betis no bajó los brazos y pudo haber igualado antes del descanso, pero se encontró con Ter Stegen, que desbarató los disparos consecutivos de Rodrigo Sánchez 'Rodri' y Luiz Henrique (45).



A la vuelta de la pausa, el Betis adelantó e intensificó su presión en busca del empate, pero sufrió la baja sensible de Sergio Canales, que se quedó en el banquillo en el descanso sustituido por William Carvalho.



El Betis responde

El Betis logró llegar más al área del Barcelona, que en la segunda parte dio un pequeño paso atrás dedicándose más a la contención y mostrándose menos agresivo que en los primeros 45 minutos.



"Se han visto dos caras, la primera parte fantástica y la segunda no hemos estado al nivel", se quejó Xavi.



Los verdiblancos tuvieron más el balón hasta que cerca del final apareció Fekir para cazar un balón en el corazón del área y hacer la igualada con un disparo raso y ajustado al palo (77).



El empate activó al Barcelona, que volvió a presionar y llegar a la portería de Claudio Bravo, que se estiró para sacar un disparo d Ansu Fati (90+2).



El joven delantero azulgrana, que había entrado por Raphinha (84), volvió a aparecer para poner el 2-1 en la prórroga con una gran volea cruzada (93).



La alegría le duró poco al Barça en el intercambio de golpes en que se convirtió la prórroga cuando Lorenzo Morón igualó con un taconazo en boca de gol (101) llevando el partido a los penales.



En la tanda decisiva, mientras Lewandowski, Kessié, Ansu y Pedri no fallaron, Ter Stegen detuvo los disparos de Juanmi y Carvalho