Baja por lesión: Milan no tendrá a Zlatan Ibrahimovic frente al Liverpool en Champions

En su regreso a la Champions League, tras siete años de ausencia, el Milan no podrá contar con una de sus principales estrellas, el delantero Zlatan Ibrahimovic. Los 'rossoneros' se miden este miércoles al Liverpool como visitantes, a las 2:00 p.m.



El sueco sufrió un problema en su tendón de Aquiles, por lo que decidió no arriesgarse para el encuentro en Anfield.



Zlatan viene de anotar el domingo en la victoria por 2-0 del Milan en San Siro ante Lazio.



El goleador de 39 años no jugaba desde el 9 de mayo, cuando el equipo 'rossonero' venció 3-0 a Juventus. Tuvo que ser sustituido en el entretiempo por una dura lesión en la rodilla izquierda.



En la temporada pasada anotó 15 goles en 19 partidos en la Serie A con el Milan.