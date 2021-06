Baja para Portugal: Joao Félix no jugará contra Alemania por un dolor muscular

Ricardo Micolta Angulo

El atacante portugués Joao Félix no disputará el partido de la Eurocopa del grupo F contra Alemania, este sábado a las 11:00 a.m., por un dolor muscular, anunció la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).



El futbolista del Atlético de Madrid "sufre una mialgia (dolor muscular), igual que Nuno Mendes, y no estará disponible contra Alemania", dijo a la AFP un vocero de la FPF, sin precisar la localización de estas lesiones.



Joao Félix, que participó la víspera en el entrenamiento en el Allianz Arena de Múnich, donde se celebra el partido, no entraba en las quinielas para ser titular, al igual que el lateral izquierdo del Sporting de Portugal.



Protagonista de un final de temporada apático con los 'colchoneros' en España, Joao Félix no participó en la victoria lusa sobre Hungría el martes (3-0) en el estreno de la vigente campeona.



En caso de ganar a Alemania, Portugal estará clasificada para octavos de final antes incluso de su último partido de la llave F ante Francia, campeona del mundo.