Atlético Nacional visita a Libertad pensando en avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juan Carlos Pamo

El ambicioso Libertad de Paraguay se prepara para contener al temible "Verde de la Montaña" Atlético Nacional de Medellín este miércoles en Asunción, en partido de ida por la tercera fase de la Copa Libertadores.



El encuentro está programado para las 7:30 p.m. en el estadio "Defensores del Chaco" de Asunción. El ganador de la llave pasará a formar parte de la serie de grupos, que se sorteará el viernes próximo.



El "Gumarelo", como se conoce también al cuadro paraguayo dirigido por el argentino Daniel Garnero, llega a la cita después de su último partido el fin de semana en el que perdió ante Olimpia (1-0) por el campeonato Apertura local.



Ambos de todos modos comparten el primer lugar en la tabla de posiciones.



Garnero pondrá "toda la carne al asador" ante el experimentado conjunto verdiblanco, ganador de dos ediciones de la Copa Libertadores que ya agendó como oficio su participación en el torneo sudamericano.



Prueba de su codicia por llegar lejos y hacer historia en el certamen el Libertad, apadrinado por el millonario empresario tabacalero Horacio Cartes (ex Presidente de Paraguay 2013-2018) , cuenta en sus filas a dos conocidos de la afición colombiana, ex nacionalófilos: Alexander Mejía y Daniel Bocanegra.



En el ataque forman pareja el veterano goleador Oscar "Tacuara" Cardozo (37 años) y el movedizo volante por izquierda argentino Bautista Merlini.



El presidente del elenco blanquinegro, Rubén Di Tore, admitió que el equipo no está sacando los resultados que pretende "pero estamos peleando" .



Dijo que Garnero prepara a su equipo para objetivos mayores y que la última derrota ante Olimpia por la mínima diferencia pudo haber sido por la planificación de este compromiso del miércoles considerado como una final de Copa.



"Sabemos la clase de equipo que es Libertad. Va a ser un partido muy difícil" , dijo sobre su rival guaraní el atacante del conjunto verdolaga, Andrés "El Rifle" Andrade.



Para Andrade, el Nacional no piensa siquiera en el empate a pesar del duro escollo que se le presenta. "Un empate o una derrota no pasa por nuestra cabeza" , declaró optimista.



Bajo las órdenes del arbitro argentino Facundo Tello, secundado en las líneas por sus compatriotas Julio Fernández y Ezequiel Brailovsky, cuarto árbitro Fernando Espinoza, las probables alineaciones son las siguientes:

Libertad: Martín Silva - Leonel Vangioni, Daniel Bocanegra, Iván Piris, Cristian Báez - Alexander Barboza, Bautista Merlini, Rodrigo Bogarín, Iván Franco - Ramón Martínez y Oscar Cardozo. DT: Daniel Garnero.



Atlético Nacional: Aldair Quintana - Yerson Candelo, Geisson Perea, Emanuel Olivera, Danovis Banguero - Baldomero Perlaza, Michael Chacón, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera - Jonatan Alvez y Andrés Andrade. DT: Alexandre Guimaraes.