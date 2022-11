Atlético de Madrid terminó último en Champions y no pudo entrar a la Europa League

El Atlético de Madrid cayó 2-1 en el campo del Oporto, que clasificó a octavos de la Champions como primero del grupo B, mientras los rojiblancos se quedaron este martes fuera de Europa.



Los goles de Mehdi Taremi (5) y de Stephen Eustaquio (24) dejaron al Atlético de Madrid sin el tercer puesto de la llave, que le arrebató el Bayer Leverkusen tras empatar este martes 0-0 con el Brujas, que pasó a octavos como segundo del grupo.



La derrota en el estadio Do Dragao, que maquilló el tanto en propia puerta de Marcano (90+5), supone todo un desastre para los rojiblancos que ni siquiera podrán seguir camino en la Europa League por primera vez desde que Diego Simeone se hiciera cargo del equipo en el invierno de 2011.



"Fueron superiores, nos ganaron bien, quedamos últimos del grupo merecidamente", dijo el técnico rojiblanco, Diego Simeone.



- 'Es lo que toca' -

"No merecemos pasar a octavos ni a la Europa League. Si sólo puedes ganar un partido en la fase de grupos es lo que toca", añadió el delantero Antoine Griezmann.



Los errores en defensa y las imprecisiones sentenciaron al Atlético y aumentan las dudas sobre el 'Cholo' Simeone, que fue defendido por el francés.



"Estamos a sus órdenes, es un orgullo trabajar con él, pero hay que demostrarlo luego en el campo", dijo Griezmann, tras un partido en el que el Atlético se vio superado y sólo reaccionó en la última parte del encuentro.



El Oporto se adelantó cuando Evanilson le ganó la espalda a la defensa y puso un balón al área, que Taremi sólo tuvo que empujar al fondo de la portería defendida por Jan Oblak (5).



Al cuarto de hora, Galeno recibía un pase filtrado en el área, pero su tiro lo sacó Oblak (13).



El arquero esloveno, convertido en uno de los mejores de su equipo, sostuvo a un Atlético, que podría haber recibido una goleada de no ser por él y al que le costó entrar en juego, esperando demasiado atrás al equipo luso.



El Atlético apenas inquietó la portería defendida por Diogo Costa, que en los primeros 45 minutos sólo tuvo que detener un flojo disparo de Rodrigo De Paul (32).



Cuando parecía que el Atlético se estaba asentando, un error de Savic propició un robo de Galeno, que pasó al punto de penal para que Eustaquio hiciera el 2-0 (24).



El segundo tanto supuso un mazazo para el Atlético, que aún pudo recibir un tercero salvado por Oblak 'in extremis' a tiro de Otavio (37).



El equipo rojiblanco trató de dar un paso adelante tras el descanso, buscando jugar en campo contrario.



- Revulsivo Carrasco -

Las entradas de Matheus Cunha y Yannick Carrasco por Saúl Ñíguez y Joao Felix dieron más intensidad y llegada al Atlético.



El Atlético, al que se anuló un gol de Antoine Griezmann por falta previa de Rodrigo de Paul (68), empezó a poner a prueba a Diogo Costa con disparos de Ángel Correa (74) y de Carrasco (76).



El extremo belga del Atlético fue el auténtico revulsivo de su equipo por la banda derecha llegando con peligro al área portuguesa.



Ante la presión rojiblanca, el Oporto buscó cerrarse atrás y salir al contraataque aprovechando los espacios de un Atlético lanzado a la desesperada en los últimos minutos del encuentro.



El equipo luso buscó rebajar las revoluciones del encuentro para evitar el acoso de un Atlético, que le puso más corazón que cabeza en el último cuarto de hora y no pudo evitar la derrota y la eliminación.



En el descuento, Marcano cabeceó al fondo de sus propias redes un saque de esquina (90+5), pero ya no le quedó tiempo al Atlético para alcanzar el empate, que hubiera supuesto su pase a la Europa League.