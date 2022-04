¡Atención: Estas son las fechas y horarios de los partidos de la Copa América en la ciudad de Cali

Este martes se dio a conocer las fechas y horarios que se jugarán los partidos de la Copa América femenina en la ciudad de Cali en el mes de julio.

​El 8 de julio será el primer partido de la Selección Colombia ante Paraguay a las 7:00 p.m. Ese mismo día, a las 4:00 pm. se jugará Bolivia vs. Ecuador.



El 11 de julio es la siguiente fecha en el Pascual Guerrero. A las 4:00 p.m. se jugará el compromiso entre Paraguay y Chile. Luego, a las 7:00 p.m Bolivia se enfrentará a Colombia.



El 14 de julio a las 4:00 se disputará el duelo entre Paraguay vs. Bolivia. Horas más tarde, a las 7:00 p.m. se jugará el Chile vs Ecuador en el estadio Pascual Guerrero.



17 de julio: Chile recibirá a Bolivia a las 4 de la tarde. A las 7:00 p.m. la 'Tricolor' se enfrentará a Ecuador.



El 20 de julio, día de la Independencia de Colombia, se jugará en el Pascual Guerrero Ecuador vs. Paraguay a las 7:00 p.m y el 21 Brasil vs. Perú a las a las 7:00 p.m.



Las fases finales se disputarán en las ciudades de Armenia y de Bucaramanga.