¿Asignatura pendiente en Uruguay? Reinaldo Rueda habló del objetivo de la Selección en Montevideo

Reinaldo Rueda espera un partido duro el jueves ante Uruguay por la eliminatoria suramericana.



El timonel, en conferencia de prensa, señaló que él y el fútbol colombiano tienen una asignatura pendiente en Montevideo, donde no se gana hace 48 años.



Las principales consideraciones de Rueda previo al duelo con Uruguay, fueron las siguientes:



Materia pendiente, ganar en Montevideo: "Tenemos una asignatura pendiente acá en Uruguay, no solo mía sino del fútbol colombiano. El deseo es hacer un buen juego y marcar la diferencia. Colombia siempre ha hecho buenos partidos en Montevideo, pero ha faltado concretar. Por ahí pasa la diferencia".



¿La idea de juego cambiará?: "Colombia siempre intenta ser fiel a lo que sienten sus jugadores y a lo que ha sido históricamente el comportamiento del equipo, independiente del ajuste que uno pueda hacer como entrenador. Pero la idea es que el equipo sea fiel a lo que le gusta. Con eso podemos aspirar a sacar el resultado que queremos".



Objetivos en los tres partidos: "Dentro de nosotros siempre está el espíritu competitivo, el querer sumar de a tres. Nadie sale a la cancha a perder. El resultado se va a conseguir dependiendo del carácter que tengamos".



Concepto sobre Uruguay: "Es una Selección muy madura, con gran huella de trabajo, con continuidad de su cuerpo técnico, con jugadores que han logrado mucho y que están en ligas importantes. Hemos estado analizando cosas, lo sucedido en la Copa América fue bueno, pero hay que tener orden porque Uruguay es un rival muy intenso".



Jugadores con amarillas: "No es fácil y eso lo hablé con el grupo. Lo que significa Brasil y su tentación; pero la experiencia nos dice que primero es sábado que domingo,. Nos debemos blindar, en el tema de las amarillas cada jugador lo sabe, ellos saben que el jueves es un partido ante un rival intenso, fuerte, y por eso necesitamos jugadores que no piensen en ese estilo, que se focalicen en el partido, es un análisis difícil de realizar, es un tema que me ha quitado mente, cabeza, sueño. Lo especial está en el golpe que podemos dar el jueves y no pensar en el domingo".



Cómo preparar tres partidos en una semana: "Es difícil, y se los comenté a los muchachos, les dije que pensaran solo en Uruguay. Pero no es fácil. Yo también quisiera hacer eso, pero debo pensar también en Brasil y Ecuador. Hay que trabajar los partidos, ganar en Uruguay y ojalá sumar los nueve puntos que queremos".