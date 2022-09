Así es el FIFA 23: el videojuego de fútbol que apasiona a millones en el mundo

Llegó el día esperado. Este viernes sale al mundo la última versión de FIFA 23, la más reciente saga de la serie del videojuego que atrapa a grandes y chicos.



Una gran expectativa ha generado esta nueva edición del FIFA 23 debido a que EA Sports, empresa creadora del videojuego, ha apostado por ofrecer una experiencia aún más realista.



Será la trigésima y última entrega de la serie FIFA que será desarrollada por EA Sports, y su lanzamiento mundial está programado para hoy, para dispositivos PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/ S y Google Stadia.



Desde la próxima temporada, FIFA y EA Sports separan caminos y cada entidad desarrollará su videojuego. Los futuros juegos de fútbol de EA sin la inclusión del nombre FIFA se nombrarán bajo el lema de EA Sports FC.



FIFA 23 trae varias novedades para esta versión. Una de ellas es la característica del juego cruzado, una opción que le permite a un jugador competir contra otros que tengan consolas de otras fábricas, pero que sean de la misma generación.



Por ejemplo, aquellos en PlayStation 4 podrán jugar con y contra jugadores en Xbox One.



El juego contará con lo que se denomina HyperMotion2, un sistema de captura de partidos con aprendizaje automático de partidos de fútbol de la vida real para crear más de 6000 animaciones en el juego. Una herramienta que mejora la trayectoria del futbolista hacia el balón, y los giros y regates de un jugador con más capacidad de respuesta.



“El proceso de grabación todos los años es muy divertido. Son jornadas extenuantes y exigentes, una labor que debo interactuar con mis obligaciones profesionales y como padre de familia”, comentó Fernando Palomo, relator oficial en español del videojuego, durante una charla con El País.



“Para que le gente tenga una idea de nuestra labor, la versión de FIFA 23 la comenzamos a grabar un mes después de haber salido la edición del año pasado; es decir, en noviembre de 2021. En las primeras semanas se hacen correcciones del relato que se ajusten al videojuego. Este proceso lo vamos terminando en el mes de julio siguiente”, agregó Palomo.



Su compañero de relato en el FIFA 23 es Mario Kempes, exjugador argentino y campeón del mundo en 1978. Ambos llevan ya cerca de nueve años siendo las voces oficiales del juego.

“Ya son muchos años que llevo con este juego. Es algo que hacemos con mucho gusto y lo disfrutamos”, precisó Mario.

Mario Kempes (izq.) y Fernando Palomo son compañeros de transmisiones y de grabaciones del videojuego. Tomado de Internet

Palomo y Kempes no solo son compañeros en el FIFA 23, sino que comparten transmisiones en un canal internacional de deportes, algo que les ha facilitado su labor cuando llega la tarea de las grabaciones del videojuego.



“Nos conocemos hace mucho tiempo por la labor que compartimos en transmisiones. A veces nos juntamos para compartir un asado, hemos hecho una linda amistad y ya nos entendemos a la perfección en las transmisiones y grabación del juego”, agregó Kempes.



Para esta edición del videojuego, FIFA 23 cuenta con más de 19.000 jugadores, más de 700 equipos, más de 100 estadios, más de 30 ligas y las competencias más importantes del mundo.



Es por ello que la tarea de Palomo y Kempes es muy exigentes a la hora de darles voz a los partidos.



“La mayoría de los nombres reconocidos en el fútbol están en el juego. Pero no solo están sus nombres, sino que aparecen sus entonaciones de cuando el jugador lleva la pelota, cuando recibe el balón o se acerca a una acción de peligro y de otras acciones. Al final del día, lo más complejo no es la cantidad, sino la calidad de las versiones de los nombres y de su correcta pronunciación”, explicó Fernando.

Los amantes al videojuego cada año se quedan con las famosas frases que Palomo y Kempes improvisan y que se quedan en la memoria de los ‘gamers’.

FIFA 23. Álvaro Pío Fernández - El País

“Una sesión de grabación puede llegar a incluir hasta 800 frases y si te digo que hay una sesión por semana, imagínate la cantidad que se reúnen en la colección de un nuevo juego”.



FIFA 23 contará con modos de juego de la Copa Mundial masculina y femenina, replicando el Mundial de Catar 2022 y el Mundial Femenino 2023.



Otra de las grandes novedades es que por primera vez los clubes de mujeres aparecen en el juego. Los clubes de la Barclays FA Women's Super League de Inglaterra y la División 1 Arkema de Francia están este año.



“Este juego tiene una realidad virtual increíble. Me encanta ver cómo digitalizan los estadios y pasearse por todos los escenarios es algo fantástico. Ver cómo los rostros de los jugadores son tan parecidos a la realidad, incluso puedes ver las gotas de sudor en sus caras, es algo que me atrapa”, concluyó Palomo.

Equipos de Colombia

La Liga colombiana no estará este año en el FIFA 23.



Sin embargo, un equipo del fútbol colombiano estará presente en el videojuego y será el Atlético Nacional.



En el apartado de Copa Libertadores y Copa Sudamericana aparecen otros equipos de la Liga. Tolima, Deportivo Cali, América, Medellín, Junior y La Equidad son las otras escuadras que figuran en estas competencias, aunque hay que decir que no tienen licencia oficial.