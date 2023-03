Arsenal respondió a la presión del City y goleó al Fulham en la Premier League

El Arsenal, líder de la Premier League, dio un nuevo paso adelante en su objetivo de ganar el título al golear este domingo 3-0 en su visita al Fulham (8º) y mantener la distancia con el Manchester City (2º) en cinco puntos.



Los hombres de Pep Guardiola se habían colocado el sábado a dos puntos de los 'Gunners' tras superar 1-0 al Crystal Palace (12º), metiendo toda la presión al líder, que respondió 24 horas después con un partido muy solvente.



El equipo entrenado por Mikel Arteta no dio opción al suspense y mató el partido en la primera parte, con los goles de los brasileños Gabriel Magalhaes (21) y Gabriel Martinelli (26) y el tercero del noruego Martin Odegaard (45+2).



Pese a que ya no hubo goles en la segunda parte, los 'Gunners' mantuvieron su exhibición de juego y crearon numerosas ocasiones para haber aumentado las diferencias, aunque también es cierto que contó con una dosis de fortuna cuando Alexandar Mitrovic estrelló un cabezazo en el larguero que podría haber supuesto la reacción del equipo local (69).



Es la quinta victoria consecutiva del Arsenal, que en este tramo decisivo de la temporada está aguantando la presión del Manchester City, que el sábado se impuso por la mínima al Crystal Palace gracias a un solitario gol de penal del noruego Erling Haaland.



A once partidos para el final del campeonato, los 'Gunners' parecen recuperados del bache sufrido a comienzos de enero, cuando sumó tres partidos consecutivos sin ganar, con un empate y dos derrotas, una de ellas precisamente ante el City, en un encuentro aplazado de la primera vuelta.



Casemiro expulsado de nuevo



En otro de los partidos del domingo, el Manchester United (3º), muy irregular toda la temporada, volvió a ofrecer una imagen muy pobre, sin pasar del empate sin goles en Old Trafford frente al colista Southampton.



El encuentro estuvo marcado por la expulsión del brasileño Casemiro poco después de la media hora de juego por una dura entrada al argentino Carlos Alcaraz.



Es la segunda expulsión que sufre el mediocentro brasileño desde que llegó esta temporada a la Premier League procedente del Real Madrid y se prevé que tenga que cumplir cuatro partidos de sanción.



En superioridad numérica, el Southampton tuvo varias ocasiones para haberse llevado los tres puntos en su visita a Old Trafford, la más clara un disparo a la madera de Kyle Walker-Peters (70), apenas dos minutos después de que los 'Red Devils' también estrellaran un balón en el palo en un remate del portugués Bruno Fernandes desviado por el portero visitante Gavin Bazunu.



Este tropiezo del United podría aprovecharlo el Newcastle (6º) para acercarse al podio, pero para ello deberá imponerse en el último partido de la 27ª jornada al Wolverhampton (13º).



Finalmente, West Ham (17º) y Aston Villa (11º) empataron a un gol, un resultado que al menos permite a los londinenses abandonar provisionalmente la zona de descenso.