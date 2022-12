Arsenal mantiene el liderato de la Premier League luego del Boxing Day

El Arsenal remontó 3-1 en el derbi londinense al West Ham para mantenerse líder de la Premier League tras la tradicional celebración del Boxing Day navideño, en la que el Newcastle superó 3-0 al Leicester para colocarse segundo en la clasificación.



En el regreso del campeonato inglés después del parón de 40 días motivado por la disputa del Mundial de Catar, los estadios ingleses volvieron a llenarse en esta tradicional cita del calendario, pese a una huelga sin precedentes desde hace décadas en algunos sectores del transporte público.



En lo deportivo y en el último partido del lunes, el equipo entrenado por el español Mikel Arteta jugó una gran segunda parte para remontar el tanto inicial de los 'Hammers', logrado desde el punto de penal por el argelino Saïd Benrahma (28).



Bukayo Saka (53), el brasileño Gabriel Martinelli (58) y Edward Nketiah (69), tres de las jóvenes promesas del equipo londinense (los dos primeros de 21 años y el tercero de 23), fueron los autores de los goles de la remontada.



Con esta victoria, el Arsenal alcanza los 40 puntos y supera en 7 al Newcastle, que ahora es segundo aventajando en una unidad al Manchester City (32), que no jugará hasta el miércoles contra el Leeds (15º).



El Newcastle, propiedad desde la pasada temporada de un fondo saudita, continúa su regular marcha liguera y en apenas media hora sentenció el duelo en su visita al Leicester, con goles del neozelandés Chris Woods (3, de penal), del paraguayo Miguel Almirón (7) y del brasileño Joelinton (32).



Décimo triunfo consecutivo

Es el décimo consecutivo contando todas las competiciones para un Newcastle que aspira a meterse en Champions la próxima temporada.



Distanciado en la pelea por el título tras su mal inicio de temporada, el Liverpool sigue su particular remontada en la clasificación y ya es sexto con 25 puntos después de vencer en su desplazamiento a Birmingham por 3-1, con goles de Mohamed Salah (5), Virgil van Dick (37) y Stefan Bajcetik (81), el joven español de 18 años que sentenció en el tramo final después de que el equipo entrenado por Unay Emery recortase diferencias por medio de Ollie Watkins (59).



"Es un chico muy descarado y no le preocupa nada. Solo juega al fútbol y lo puede hacer excepcionalmente bien", ensalzó el técnico Jürgen Klopp al referirse al joven español, hijo el exinternacional serbio Srdan Bajcetic.



Con esta victoria, los 'Reds' se colocan a cinco puntos de los puestos de Champions, que cierra el Tottenham (4º) tras salvar un empate en Brentford (2-2) después de ir perdiendo por una diferencia de dos goles.



El alemán Vitaly Janelt (15) y el inglés Ivan Toney (54) encaminaron la que habría sido la quinta victoria de las 'Bees' en la presente campaña del campeonato inglés, pero Harry Kane (64) y el danés Pierre-Emile Hojbjerg (71) devolvieron el empate al marcador. En la recta final Kane (84), Toney (85) y Son Heung-min (90+6) estuvieron a punto de decantar el partido.



- Debut exitoso de Lopetegui -

Harry Kane, a quien estas fechas navideñas se le dan bien de cara a puerta, logró gracias a su tanto alcanzar los 10 goles anotados en Boxing Day, más que cualquier otro jugador de Premier League en esa fecha. Ha marcado además en sus siete apariciones durante ese tradicional día del campeonato inglés. Esta temporada suma ya 13 goles, solo superado por el noruego Erling Haaland (18) del Manchester City.



También este lunes, el exseleccionador español Julen Lopetegui debutó como nuevo entrenador del Wolverhampton y lo hizo con una importante victoria en casa del Everton (17º) que saca a los 'Wolves' del último puesto de la clasificación (18º).



Con un gol de cabeza en un lanzamiento de esquina, el defensa colombiano Yerry Mina adelantó al Everton al poco de comenzar (7), pero los 'Wolves' empataron con un tanto del portugués Daniel Podence (22) y se llevaron la victoria en el descuento con el gol del argelino Rayan Ait-Nouri (90+5).



El nuevo colista de la Premier es el Southmapton, que perdió 3-1 en casa frente al sorprendente Brighton (6º), mientras que el Fulham (8º) también se impuso con contundencia en su visita al Crystal Palace (11º) por 3-0.